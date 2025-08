Ospiti anche la campionessa olimpica Di Francisca e la paralimpica Scortechini

Norcia, 1 agosto 2025 – Norcia conferma la sua vocazione allo sport: dopo aver celebrato a giugno la Giornata nazionale dello sport, durante la quale sono stati ospitati enti, organismi e associazioni sportive in piazza San Benedetto, ed essere stata scelta per il ritiro precampionato del Catania calcio, la città si prepara alla ‘Settimana dello sport’ dal 3 al 9 agosto, nell’ambito del cartellone di eventi ‘Estate nursina’.

Saranno sette giorni di sperimentazione e inclusione, dove tutti potranno provare diverse attività grazie al coinvolgimento di 22 associazioni sportive del territorio: dalla ginnastica ritmica al volley, passando per calcio, calcetto, arti marziali, danza, fitness, ma anche passeggiate a piedi e in bicicletta, equitazione, arrampicata, rafting e bocce.

Le location saranno varie: da piazza san Benedetto al campo sportivo e a quello di calcio a 5, oltre ai giardinetti di Porta romana, al parco naturale delle Marcite, al fiume Corno, alle frazioni di Ancarano e Serravalle, arrivando perfino al mare di Martinsicuro, in Abruzzo, nella giornata di giovedì 7 agosto (ritrovo alle 7.30 a Porta Ascolana, partenza in pullman e pulmini, con la partecipazione della cooperativa sociale ‘L’incontro’ e le associazioni ‘L’oasi’ e ‘Tutti i colori del mondo’).

In programma, dunque, domenica 3 agosto la passeggiata in bicicletta da Norcia a Serravalle, che transiterà per l’antica ferrovia Norcia – Spoleto (dalle 9.30 alle 11); a Norcia prenderà il via anche al torneo di bocce in viale della Stazione (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18; dalle 18 alle 20 tutti potranno sperimentare il gioco delle bocce) e ‘Pompieropoli’, con arrampicata e tanto altro in piazza san Benedetto (dalle 11.30 alle 18). Spazio anche al convegno ‘Corsa consapevole: un ponte tra benessere e performance’, al Digipass alle 9.30, cui parteciperanno l’istruttore di corsa Achille Brandi e Luca Collebrusco, osteopata, fisioterapista e preparatore atletico.

E sempre al Digipass, lunedì 4 agosto, un incontro da non perdere alle 9.30 con il gruppo sportivo delle Fiamme oro e Fiamme rosse, per cui saranno presenti l’atleta paralimpica di nuoto Alessia Scortechini, il tecnico nazionale di scherma Bruno Scardini e di Judo Luca Poeta. Presenzierà l’evento il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco. A Seguire, ai giardinetti di Porta romana, sarà possibile sperimentare e praticare, in tutta sicurezza, lo sport del fioretto, assistiti di tecnici dei gruppi Fiamme oro e Fiamme rosse (dalle 10 alle 12.30) oltre al judo. Pomeriggio dedicato al rafting, poi, a Serravalle, con la discesa di alcuni tratti del Fiume Corno in gommone (dalle 15.30 alle 17.30).

Martedì 5 agosto ritrovo alle 8.30 in piazza san Benedetto per poi raggiungere la frazione di Ancarano e dedicarsi a ginnastica ritmica, volley, calcio calcetto, arti marziali e danza. Dopo il pranzo preparato dalla Comunanza di Ancarano si rientrerà a Norcia. Qui, dalle 18 alle 20 si terranno le gare di qualificazione del Torneo delle Guaite di calcio a 5. Mercoledì 6 agosto la giornata trascorrerà ancora tra calcio a 5 e calcio (dalle 9.30 alle 11.30 nei campetti di viale della Stazione), ginnastica ritmica e danza (dalle 16 alle 18 ai giardinetti appena fuori Porta Romana) e volley (dalle 18 alle 20 nei campetti di viale della Stazione).

Giovedì 7 agosto, oltre alla già citata gita al mare di Martinsicuro, si terranno le semifinali del torneo delle Guaite (dalle 18 alle 20) e la passeggiata guidata per Norcia e dintorni (ritrovo alle 21 alla piazzetta del Teatro). Venerdì 8 agosto sarà la volta della corsa campestre (ritrovo alle 9 alla casetta Norcia run nel parco delle Marcite), dell’equitazione con cavalli e somari (alle 15 al parco delle Marcite) e dello sci nordico (ci saranno sci e tappeto per simulare l’attività, in piazza san Benedetto dalle 17 alle 19).

Infine, nella giornata conclusiva di sabato 9 agosto ci sarà spazio per i Giochi antichi ai giardinetti di Porta romana (dalle 11.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18), mentre piazza san Benedetto accoglierà diverse attività sportive con le rispettive associazioni (dalle 9.30 alle 11.30). Il pomeriggio finali del Torneo delle Guaite (dalle 17 alle 19) e convegno ‘Lo sport come motore di sviluppo sostenibile’, alla presenza della campionessa olimpica Elisa di Francisca (altri prestigiosi atleti, da confermare), del delegato nazionale del Coni Domenico Ignozza, del presidente del Cra (Comitato regionale arbitri) Umbria Nicola Fraschetti e del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco.

La settimana dello sport si concluderà in piazza san Benedetto con la consegna degli attestati a tutti i partecipanti e la premiazione delle squadre del Torneo delle Gaite e un concerto per bambini.

