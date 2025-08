Due gruppi, uno di italiani e uno di spagnoli, sono stati ospitati a Marsciano durante il loro viaggio verso Roma

Marsciano, 1 Agosto 2025 – C’è anche Marsciano tra le città umbre che in questi giorni in cui è in corso il Giubileo dei Giovani, stanno ospitando i tanti gruppi di pellegrini in cammino verso Roma per partecipare, tra i vari appuntamenti organizzati nella capitale, alla veglia di preghiera con Papa Leone XIV a Tor Vergata tra il 2 e il 3 agosto.

Un primo gruppo di circa 200 tra giovani e accompagnatori provenienti dal quartiere perugino di San Sisto, è stato accolto tra il 28 e il 29 luglio presso il Palazzetto dello Sport con la collaborazione di Cogeva e il fondamentale supporto logistico della Protezione civile. Un secondo gruppo formato da oltre 100 giovani spagnoli provenienti da Madrid è stato accolto dalla comunità del Cammino Neocatecumenale di Marsciano presso l’Oratorio Santa Maria Assunta, tra il 30 luglio e il primo agosto, con il pernottamento sempre presso il Palazzetto dello Sport.

L’Amministrazione comunale ha portato a tutti i pellegrini il proprio saluto consegnando ai gruppi un piccolo dono con libri che raccontano il territorio marscianese e una mattonella in laterizio donata dalle Fornaci Briziarelli Marsciano a ricordo del passaggio nel nostro territorio in occasione del Giubileo 2025. A loro volta i pellegrini hanno donato al Comune delle tavole raffiguranti dipinti a soggetto religioso.

“È stato un vero piacere – sottolinea l’Amministrazione comunale con il sindaco Michele Moretti e il vicesindaco Sergio Pezzanera – poter ospitare tanti giovani nel nostro territorio sostenendoli nel loro pellegrinaggio verso Roma. Abbiamo cercato di onorare la tradizione di ospitalità e accoglienza che caratterizza la nostra comunità, la quale anche in questa occasione ha dato prova di sensibilità e laboriosità con tanti volontari e associazioni che si sono attivati, insieme alla Protezione civile e agli uffici comunali, per accogliere nel migliore dei modi questi giovani e i loro accompagnatori”.

(1)