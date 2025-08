Spoleto, 1 agosto 2025 – L’Amministrazione comunale e la città di Spoleto si uniscono nel ricordo di Bob Wilson, scomparso all’età di 83 anni. Regista teatrale e drammaturgo, è stato legato alla città di Spoleto grazie ad una collaborazione decennale con il Festival dei due Mondi. Dalla sua prima performance nel 1973 accanto al maestro Gian Carlo Menotti con “Una lettera per la regina Vittoria”, al sodalizio con Giorgio Ferrara che lo ha visto protagonista di numerose edizioni al fianco di artisti che hanno portato in scena il suo teatro eclettico e d’avanguardia.

“A nome di tutta l’amministrazione non posso che esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di questo grande artista che ha collaborato più volte con il Festival dei Due Mondi, portando sul palco alcune delle sue opere più iconiche – ha dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti – Le sue produzioni a Spoleto sono state apprezzate per la loro capacità di combinare elementi visivi e sonori in modi innovativi, creando esperienze teatrali immersive e indimenticabili. La sua morte rappresenta una grande perdita per il mondo della cultura “.

