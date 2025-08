Perugia, 1 Ag. 2025 – Centotredici ore di straordinario pagate per l’emergenza terremoto, ma mai lavorate. La Corte dei Conti ha condannato una dipendente del Comune di Norcia a restituire circa 2 mila euro alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento di Protezione civile, che aveva autorizzato i fondi straordinari per i dipendenti impegnati nella calamità.

I fatti risalgono al triennio 2017-2019. Secondo la difesa della funzionaria, assistita dall’avvocato Nicola Di Mario, l’errore sarebbe nato da un malfunzionamento del software presenze. A scoprire il pasticcio, dopo un esposto anonimo, è stata la Procura contabile: 113 ore di straordinario pagate ma mai effettivamente svolte. In Comune se ne erano accorti e la dipendente aveva cercato di “compensare” con 222 ore di lavoro extra, non retribuite, nel 2019.

La Corte dei Conti però non ha accolto la giustificazione: quelle ore non erano state autorizzate come “straordinario sisma” e non potevano essere usate per bilanciare gli errori. Da qui la condanna alla restituzione.

Caduta invece l’altra accusa: la Procura contestava anche un danno di 1.600 euro legato alle ore che la funzionaria, distaccata a Norcia, avrebbe dovuto svolgere per un’azienda pubblica. Ma i giudici hanno stabilito che, nel triennio, le ore di servizio sono state addirittura superiori a quelle pattuite (1.421 contro 844). Nessun danno dunque, e nessuna responsabilità per l’allora presidente dell’azienda.

