I due appuntamenti dell’agosto torgianese a partire dal 7 agosto e fino a domenica 17

Perugia, 1 agosto 2025 – Questa mattina, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, Regione Umbria, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del 25° anno di Calici di Stelle che si svolgerà il 7 Agosto, a Torgiano, e della 42° Edizione dei Vinarelli, che partirà l’8 fino al 17 Agosto, con la Serata Vinarelli dell’11, che rappresenta il clou della manifestazione.

Ad aprire i lavori l’Assessore al Turismo, Simona Meloni -“Ringrazio il Movimento Turismo del Vino, l’Amministrazione Comunale di Torgiano, la Strada dei Vini del Cantico e la Proloco torgianese- ha dichiarato la Meloni-per l’importanza di manifestazioni come queste che raccontano la storia e la cultura di un territorio e sono identitarie non solo del borgo che le ospita ma della regione intera. Iniziative che resistono al tempo e che oggi si mostrano con tutto il loro splendore, fra arte cultura e tradizione, lo splendore tipico dei borghi. La missione della Regione- conclude l’assessore- è quella di promuovere l’Umbria autentica, la nostra identità e le tradizioni enogastronomiche. Tutto questo è possibile grazie al lavoro di concertazione fra le associazioni e il Comune di Torgiano”

E’ intervenuto poi Il Sindaco di Torgiano Eridano Liberti -“L’importanza di iniziative come queste che animeranno le vie del paese nel mese di Agosto- sottolinea il sindaco- sta nella raffigurazione dell’unione, l’unione e la collaborazione fra le 2 associazioni, la Strada dei Vini del Cantico e la Proloco torgianese, perché credo fermamente che l’unione faccia la forza. E’ l’esaltazione di un lavoro, compreso quello dell’Amministrazione comunale, perché un sindaco ha bisogno di una squadra e il Comune ha bisogno delle sue associazioni che sono l’anima dei territori. Quest’anno abbiamo dato una valenza sociale alla manifestazione grazie anche a due riconoscimenti importanti che verranno consegnati, il 9 sera, al Presidente della Caritas, Don Marco Briziarelli, che è stato parroco di Torgiano, e alla Direttrice dell’Istituto Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo. Vi aspettiamo tutti a Torgiano per godere della magia di Calici di Stelle e Vinarelli”

Prende parola la nuova Presidente della Strada dei Vini del Cantico, Annamaria Palomba, in rappresentanza della serata di Calici di Stelle “Un Ringraziamento speciale va a tutti ma in particolare al presidente uscente, Avelio Burini, per l’esemplare lavoro svolto negli anni- commenta la Presidente Palomba- lasciandomi in eredità un prodotto ben definito e connotato, oltre alla Proloco per essere il braccio operativo della serata. Programma ricco quest’anno, ben 33 cantine con 72 vini in degustazione, tanti ristoranti e associazioni e 13 proloco con le loro ricette tipiche e proposte enogastronomiche legate alla tradizione culinaria del nostro territorio. Vorrei inoltre lanciare un messaggio etico- continua Palomba- che riguarda il bere consapevolmente, infatti la novità di quest’anno sarà il kit dell’alcol test monouso che verrà fornito per ogni acquisto di ticket e bicchiere. Un’edizione che celebra, dunque, 25 anni di emozioni, sapori e bellezza, rinsaldando ancora una volta lo straordinario connubio tra vino, cultura e territorio”

Giovedì 7 Agosto 2025 torna, dunque a Torgiano, Calici di Stelle, un’edizione speciale, perché quest’anno si festeggia il 25° anniversario di uno degli appuntamenti estivi più attesi e amati. Promossa dal Movimento Turismo del Vino, ed organizzata dalla Strada dei Vini del Cantico e dal Comune di Torgiano, la manifestazione celebra il felice incontro tra il vino di qualità e la magia delle stelle, regalando un’esperienza unica nel cuore dell’estate umbra. Nel centro storico di Torgiano, dalle 20.30, con l’apertura degli stand, fino alle 24.00, si brinderà con i migliori vini DOC e DOCG delle cantine della Strada dei Vini del Cantico, accompagnati dai piatti tipici del territorio, proposti con passione da ristoranti e Pro Loco locali.

Degustazioni guidate da esperti sommelier, e poi ancora arte, musica, intrattenimento, con l’imperdibile comico Giuseppe Impastato e il suo “Sogno o son Single”; il Concorso fotografico aperto fino all’ 11 sul sito della Strada, e l’immancabile spettacolo pirotecnic, alle ore 23 e30 che renderanno questa notte indimenticabile. I biglietti saranno in vendita dal 4 agosto in piazza della Repubblica Torgiano e il 7 Agosto in Piazza Matteotti, dalle 17 e 30 fino a esaurimento, per info www.stradadeivinidelcantico.it

Torgiano si prepara ad accogliere anche la 42a edizione dei Vinarelli, l’evento che unisce arte, enogastronomia e convivialità nel cuore dell’Umbria. Anche quest’estate, durante il mese di agosto, da venerdì 8 a domenica 17, le vie del centro storico si trasformeranno in un laboratorio a cielo aperto, dove artisti locali e internazionali presenteranno le loro creazioni dipinte con il vino al posto del tradizionale inchiostro. Nato negli anni ’80 è diventato uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, promosso dalla Proloco di Torgiano, con il patrocinio del Comune di Torgiano, il format dei Vinarelli è tanto semplice quanto poetico: acquerelli su carta realizzati con pigmenti di vino – un tributo all’antica tradizione vinicola del territorio, celebrata con creatività e passione.

La serata clou sarà l’11 agosto, quando le vie di Torgiano si trasformeranno in un atelier sotto le stelle: i pittori daranno vita alle loro opere dipingendo dal vivo con il vino, nella magica notte dei Vinarelli. Le opere poi, donate all’organizzazione, vengono messe in vendita durante la manifestazione stessa per destinare il ricavato in favore di interventi socio-artistico-culturali. Ma i Vinarelli non sono solo arte: ogni sera il borgo di Torgiano è in festa e si anima con spettacoli, degustazioni, musica dal vivo e piatti tipici umbri, rendendo l’atmosfera ancora più suggestiva. È l’occasione perfetta per vivere l’autenticità dell’Umbria in una cornice ricca di cultura e sapori.

Conclude la conferenza, Il Presidente della Proloco di Torgiano, Fabrizio Burini– “La forza e il risultato importante di manifestazioni come queste che durano da ben 42 anni è la sinergia che si crea fra le istituzioni coinvolte come anche la parrocchia del paese. L’accoglienza e l’inclusione rivolta agli ultimi è il litemotive dell’Edizione di quest’anno, che vede ben 30 mostre in esposizione, con la partecipazione speciale alla serata magica dei vinarelli, che si terrà l’11 agosto, di un’associazione di sindrome down perugina. Pittori di fama nazionale e internazionale- conclude Burini- si raduneranno a Torgiano, intorno ad una tavolata imbandita per poi, in un tripudio di pennelli e colori rigorosamente diluiti con il vino, iniziare a liberare la loro fantasia ed ispirazione. Poi la mattina dell’11 ci sarà la novità dedicata ai più piccoli con i Vinarelli Junior. Una festa per tutti, dunque, che rappresenta le radici e le tradizioni di un territorio”

A partire da giovedì 7 Agosto fino a domenica 17 si vivrà, a Torgiano, un’esperienza unica tra i sapori autentici dell’Umbria.

