I cittadini interessati sono invitati a presentare una manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 30 settembre 2025

Marsciano, 2 agosto 2025 – Il Comune di Marsciano ha avviato un’indagine conoscitiva fra la popolazione per verificare la necessità di realizzare, nei cimiteri comunali presenti sul territorio, nuovi loculi, celle ossarie e destinare aree alla costruzione di cappelle ed ai campi di inumazione.

A tale scopo il Comune invita i cittadini interessati a presentare una manifestazione di interesse che verrà valutata, in modo non vincolante, dall’Ente per dotare i cimiteri dei manufatti e delle aree necessarie. “Vogliamo poter avere – sottolinea l’Amministrazione con il sindaco Michele Moretti e l’assessore Sergio Berti – un quadro il più possibile puntuale dei bisogni che esprime la comunità, al fine di programmare i prossimi interventi sui cimiteri laddove si rendono necessari e con le giuste risorse”.

La manifestazione di interesse può essere presentata da cittadini residenti nel territorio comunale o, in caso di non residenti, da coloro che abbiano defunti che si trovano in loculi provvisori/in prestito in attesa di sistemazione definitiva.

Le istanze dovranno essere fatte pervenire al Comune di Marsciano entro le ore 12.00 del 30 settembre 2025 compilando la modulistica presente nel sito web del Comune all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/it/news/indagine-conoscitiva-presso-la-popolazione-per-valutare-i-bisogni-di-nuovi-loculi-e-cappelle-nei-cimiteri-comunali dove è anche possibile consultare il testo integrale dell’avviso con tutte le informazioni utili.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Area Patrimonio, Cimiteri, Edilizia residenziale pubblica del Comune di Marsciano contattando i numeri 0758747283/224.

(1)