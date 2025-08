Controlli serrati e tolleranza zero: tre rimpatriati e raffica di provvedimenti

Terni 02 agosto 2025 – Nel mese di luglio intensa è stata l’attività della Squadra Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Terni che ha proceduto a ben sette espulsioni di cittadini stranieri di diverse nazionalità, irregolari sul territorio Nazionale, di cui cinque con precedenti penali e di polizia in quanto pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e due per rigetto dell’istanza di protezione internazionale per carenza requisiti.

In particolare, per tre di loro, tutti di nazionalità nordafricana e con precedenti per spaccio di stupefacenti, è scattato l’accompagnamento al Centro Per il Rimpatrio in due casi e l’accompagnamento in frontiera con rimpatrio al proprio Paese di origine per il terzo.

Negli altri quattro casi, il Questore di Terni ha proceduto con ordine di allontanamento dal territorio Nazionale.

Sono stati anche adottati dal Questore di Terni, in seguito all’istruttoria della II Sezione dell’Ufficio Immigrazione, due provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e due rigetti di istanze per rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo ed attesa occupazione, tutti per carenza di requisiti.

Sempre nell’ambito dei provvedimenti amministrativi, sono stati due nuovi avvisi orali da parte del Questore di Terni nella giornata del 31 luglio, di cui uno su proposta dei Carabinieri del capoluogo. I destinatari sono entrambi due uomini residenti, autori di diversi reati in passato e che nelle settimane scorse hanno violato il divieto, disposto dal giudice, di avvicinamento nei confronti delle rispettive ex compagne che li avevano denunciati per maltrattamenti.

Infine, in data odierna, l’Ufficio Divisione Anticrimine, conforme richiesta del Comando Stazione Carabinieri di Acquasparta, ha emesso – opportunatamente firmati dal Questore di Terni – tre fogli di via obbligatori contro donne di origine sudamericana autrici di furti ai danni di persone anziane nel territorio di quel comune. Il provvedimento prende spunto da una più ampia analisi dei profili criminali delle destinatarie, già con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio sul territorio nazionale.

