Perugia, 02 Agos. 2025 – Nella città di Ningbo, Repubblica Popolare Cinese, sono in corso le finali dai campionati mondiali VNL 2025. In campo anche la nazionale italiana, campione del mondo in carica e vincitrice di 10 dei 12 match preliminari, guidata dal CT Ferdinando De Giorgi.

Tra i “perugini” del volley in campo il capitano degli azzurri Simone Giannelli della SIR SUSA VIM Perugia e nella regia televisiva ONE un perugino doc, il filmaker Alessio Goti, addetto ai replay degli episodi più significativi di ogni incontro, oltre alla realizzazione degli highligths e dei servizi in onda anche sul canale VNL 2025.

Da anni ormai Alessio Goti segue il volley del campionato italiano e degli appuntamenti europei e mondiali. Nella foto Alessio è con Simone Giannelli dopo un allenamento sullo spettacolare palazzetto dove si svolgono queste fasi dei campionati mondiali VNL 2025.

Dopo la Cina l’ impegno di Alessio Goti prosegue anche nelle Filippine e in Thailandia sempre per il volley mondiale maschile e femminile. La città di Ningbo, nella provincia dello Zehjiang, conta circa 8 milioni di abitanti ed è una delle città più antiche della Cina con una storia che risale a 4.800 anni fa, periodo neolitico, con riferimenti alla cultura di Hemudu, il cui sito si trova a 22 km e mezzo a nord ovest di Ningbo.

Poco il tempo disponibile per atleti, tecnici e operatori televisivi per visitare questo storico e interessante sito. Ma già il ricordo di questi mondiali e delle strutture dove si svolgono rimarrà a lungo impresso nella loro memoria.

