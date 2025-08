Il 5 e 6 agosto alla Rocca di Sant’Apollinare una due giorni per riflettere sull’acqua e il cambiamento climatico

Marsciano, 3 Ago. 2025 – Il 5 e 6 agosto 2025 la suggestiva Rocca di Sant’Apollinare, nel territorio comunale di Marsciano, ospiterà una nuova tappa dell’Umbria Green Festival, manifestazione che da anni promuove cultura ambientale, sostenibilità e dialogo tra scienza, arte e società civile.

Una due giorni di incontri e spettacoli dal titolo “Tutela delle acque, tutela dalle acque”, per riflettere sul valore dell’acqua come bene comune e lente per leggere il cambiamento climatico. Una iniziativa che Umbria Green Festival realizza in collaborazione con la Fabbrica del Mondo.

Tra i protagonisti, l’attore Marco Paolini, la climatologa Elisa Palazzi, l’europarlamentare Annalisa Corrado e numerosi esperti di idrogeologia, pianificazione forestale e governance ambientale. Il programma prevede appuntamenti serali e pomeridiani, con momenti di confronto e lo spettacolo teatrale “Bestiario idrico” di e con Marco Paolini.

“Accogliere per la prima volta nel territorio di Marsciano l’Umbria Green Festival – sottolineano il sindaco Michele Moretti e l’assessore alla cultura Michele Capoccia – è un onore per la nostra comunità. Questo evento rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare i cittadini su temi cruciali come la gestione delle risorse idriche e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Marsciano si conferma luogo di cultura, impegno e visione sostenibile”.

Per info e biglietti https://www.umbriagreenfestival.it/

