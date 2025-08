La Giunta Comunale approva atto d’indirizzo per la salvaguardia delle alberature in via Marsala e via Manzoni

Bastia Umbra, 5 agosto 2025 – La Giunta comunale di Bastia Umbra ha approvato, con voto unanime, un atto di indirizzo che impegna l’Amministrazione alla salvaguardia degli otto pini presenti in via Marsala e via Manzoni, precedentemente interessati da un progetto di manutenzione stradale che ne prevedeva l’abbattimento.

La decisione rappresenta una chiara scelta politica a tutela del patrimonio arboreo urbano, coerente con le linee programmatiche del mandato amministrativo, in particolare con la Linea n. 9 “Bastia attenta all’ambiente”, il Progetto n. 1 “Tutela della biodiversità, del paesaggio e del verde urbano” e l’Azione 7 dedicata ai viali alberati.

L’atto di indirizzo approvato:

impegna gli uffici comunali a rivedere il progetto di manutenzione stradale attualmente in corso, adottando soluzioni tecniche che permettano di mantenere in vita gli otto pini , nel rispetto delle migliori pratiche di gestione del verde urbano e delle moderne tecniche arboricolturali;

a di manutenzione stradale attualmente in corso, adottando , nel rispetto delle migliori pratiche di gestione del verde urbano e delle moderne tecniche arboricolturali; prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per consentire la revisione progettuale e la realizzazione degli interventi entro l’anno in corso, con conclusione prevista entro il 31 dicembre 2025 ;

per consentire la revisione progettuale e la realizzazione degli interventi entro l’anno in corso, con ; prevede il monitoraggio e la rendicontazione periodica da parte degli uffici tecnici sullo stato di avanzamento delle attività.

La decisione si inserisce pienamente negli obiettivi del PNRR e della Strategia europea per la biodiversità 2030, che promuovono la tutela del verde urbano come strumento per la qualità dell’aria, la biodiversità, la resilienza climatica e il benessere delle comunità.

L’Amministrazione comunale conferma così la volontà di coniugare manutenzione urbana e salvaguardia ambientale, evitando contrapposizioni e valorizzando le risorse esistenti.

