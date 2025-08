Tavernelle (Pg), 6 agosto 2025 – Calabrese di nascita, cresciuto a Prato vive e opera a Firenze una vera e propria fora della natura in campo musicale: Agostino Presta, in arte AGO, un DJ i cui vinili hanno fatto il giro dell’Italia e del mondo.

I suoi successi risalgono agli anni ’80 o giù di lì (del secolo scorso) e gli umbri lo conoscono bene perché per un periodo si è esibito, tra gli altri dancing o discoteche, al Quasar e al Boom di Tavernelle. In quel periodo conduceva anche una trasmissione radiofonica della RAI regionale in giro per le discoteche della regione.

Ma una rivoluzione canora, recentissima, sta arrivando per deliziare gusti e orecchie di milioni di suoi fan: “Like a Storm” il brano, una tempesta di puro talento, un viaggio nel tempo musicale su tutte le piattaforme digitali in due versioni.

E questa tempesta, questa forza della natura sarà la vedette di uno spettacolo musicale in piazza a Tavernelle alle ore 21 di sabato 30 agosto in occasione della Sagra della Pannocchia organizzata dalla Pro Loco. Un gradito ritorno con il suo “Vinil Show” e i suoi inseparabili bauli pieni di dischi.

A Tavernelle il 30 agosto vi attende una serata con le novità di AGO Dj ma anche un tuffo nella magica atmosfera degli anni ’80!! Impossibile mancare, impossibile perdere questa occasione inserita in un mix di sapori, tradizione e musica.

(4)