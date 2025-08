Dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

MONTEFALCO, 6 agosto 2025 – Nella terra di Benozzo Gozzoli, quando il sole si abbassa sulle colline color zafferano, l’aria sa di fermento e tamburi, di drappi e polvere, di cuori che battono all’unisono.

L’Agosto montefalchese è molto più di una rievocazione: è una dichiarazione d’identità, un orgoglio tramandato da secoli. È un patto tra generazioni che si rinnova sotto lo sguardo delle mura antiche. Tutto ruota attorno a lei, la regina indiscussa: la Fuga del Bove, l’evento più atteso, temuto, amato.

Nelle campagne incontri ancora uomini con le mani ruvide, pieni di saggezza e grande esperienza, abituati da sempre a lottare con la terra, tra rovesci e fortune. Uomini e donne con l’infinito amore per la natura, il giusto desiderio di vivere in salute, dentro il loro mondo rurale che non conosce internet o discoteche. Eppure, uomini e donne prestano ugualmente attenzione ai segni dei tempi, senza mai rinunciare alle antiche tradizioni.

Domani aprono le taverne

Domani, fra chiostri quattrocenteschi e terrazze panoramiche, aprono le taverne dei Quartieri. Luoghi suggestivi che si animeranno di avventori, desiderosi di gustare gli antichi sapori della gastronomia locale. Piatti annaffiati dai prestigiosi vini della città e al profumo dell’olio delle verdi colline del “castellare”.

La taverna del quartiere di sant’Agostino è in corso Mameli, nel chiostro dell’omonimo ex convento (prenotazioni al 379 2776990); san Bartolomeo in piazza Dante Alighieri (366 929 2789); san Fortunato nel vicolo degli operai / orto del palazzo Santi (327 332 7146); san Francesco in via Ringhiera Umbra, nel giardino della Rocca (331 841 2584).

Tutte le taverne offrono piatti tipici della tradizione umbra, con un’attenzione particolare alla cucina locale e ai prodotti di stagione.

In agosto Montefalco non è soltanto il balcone dell’Umbria: è un teatro vivo dove storia, fede, vino e passione si fondono in un rito che travolge il borgo come il fragore di zoccoli sulla pietra.

Il rito e l’urlo

Il momento clou arriva quando il borgo si ferma, si stringe, si affolla lungo il percorso tracciato tra le vie del centro. La piazza del Comune diventa il teatro per il corteo storico (11 agosto), le gare dei tamburini e degli sbandieratori (12 agosto), lo spettacolo dei Quartieri (13 agosto), le gare di balestra e staffetta (14 agosto), il tempo si sospende.

Poi, un fremito il 19 agosto, quando il bove irromperà, possente, lucido, indomabile nel parcheggio di viale della Vittoria, trasformato con la sabbia, le corsie e le bandiere nell’arena per la grande corsa. L’urlo della folla lo accompagnerà, lo inciterà per la sfida. Correrà, scalpiterà, fuggirà. Ma non è una corsa cieca: è la rappresentazione simbolica della forza della natura, dell’animale sacro che diventa emblema della resistenza e del sacrificio.

Gli uomini – pardon – i giovani maestri di corda che lo guideranno, lo allenano da mesi nelle campagne, dopo averlo scelto presso qualche allevatore di fiducia o nei pascoli delle montagne dell’Umbria, dove viveva allo stato brado. Si dice che quest’ultimi siano più forti, ma spesso è solo una illusione, perché questi animali nascono già con un DNA molto vigoroso.

I giostratori che lo guidano e lo proteggono, sono i nuovi araldi di una tradizione antica. Indossano i colori dei quartieri – San Bartolomeo, San Fortunato, Sant’Agostino e Santa Chiara – ma dentro hanno la stessa febbre: quella di chi sa di essere parte viva di una comunità.

La città in festa e in costume

Montefalco si veste a festa per l’intero mese, con dame e cavalieri che danzano sotto le stelle, taverne brulicanti di profumi, botti di Sagrantino che scorrono come promesse. Ogni Quartiere prepara il proprio spettacolo teatrale in piazza, rievocando fatti medievali con un’intensità che commuove. Si recita, si canta, si suona, ma soprattutto si vive: non è finzione, è memoria collettiva.

I bambini apprendono osservando, i vecchi raccontano storie seduti sotto i pergolati, i giovani si allenano da mesi per il tiro alla fune, la giostra, la gara del bove. È un mese in cui ogni angolo del borgo trasuda spirito identitario. Le pietre parlano, i vicoli trattengono sussurri e grida, la notte profuma di brace e gloria.

Oltre la corsa: la sfida dei Quartieri

Alla fine, la competizione c’è, ed è molto sentita. Il Quartiere vincitore conquista l’ambito Falco d’Oro, ma ciò che rimane, oltre i vessilli al vento, è il senso profondo della sfida: dimostrare di meritare il proprio passato. Perché a Montefalco, la tradizione non è museo, è sangue nelle vene.

C’è chi piange alla fine dell’Agosto montefalchese, chi si abbraccia dopo la vittotria senza parlare, chi già pensa al prossimo anno. Ma tutti, indistintamente, sanno che quello che accade in questo mese è irripetibile altrove. È una magia che solo Montefalco sa creare, dove la Fuga di un bove diventa un atto d’amore per la propria terra.

