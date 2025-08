L’appuntamento al Teatro Romano di Spoleto in cartellone per Suoni Controvento

Spoleto, 6 agosto 2025 – Sarà il suggestivo Teatro Romano di Spoleto a ospitare, il prossimo 8 agosto alle 21, nell’ambito del festival di arti performative Suoni Controvento, una tappa della tournée estiva di “SereNata a Napoli”, primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi dedicato a Napoli. Un appuntamento realizzato in sinergia con il Comune di Spoleto.

In scena il racconto di una città dalle mille contraddizioni e dall’anima femminile fatto di musica e parole, che si intrecciano come amanti per narrare un viaggio emozionante e intenso: Napoli, sirena mitologica e cuore pulsante, prende vita sul palcoscenico attraverso le melodie e i racconti che l’hanno resa eterna.

Dalla leggenda di Partenope al canto dei vicoli, dai suoni delle feste popolari alle ninne nanne che hanno cullato generazioni, Serena Rossi dedica alla sua città una serenata piena di amore, nostalgia e ammirazione.

Lo spettacolo, che vede la regia di Maria Cristina Redini ed è prodotto da Agata Produzioni e Savà Produzioni Creative, diventa un mosaico di storie, canti e leggende che affondano le radici nel cuore di una terra incastonata tra il Vesuvio e il mare.

Con la delicatezza della sua voce e la forza delle sue interpretazioni, Serena Rossi riporta in vita l’essenza immortale di Napoli: i suoi misteri, la sua filosofia, la sua religione e la sua musica, che accompagna la città da sempre. E lo fa insieme a una incredibile orchestra composta da sei elementi, parte viva dello spettacolo, guidata dal Maestro Valeriano Chiaravalle. nel dettaglio: al violino Gennaro Desiderio, alla chitarra Gianpaolo Ferrigno, al pianoforte e clavicembalo Antonio Ottaviano, alle percussioni Michele Maione, al violoncello Matteo Parisi e alla fisarmonica e clarinetto Luca Sbardella. Ad arricchire e cesellare il racconto la proiezione di potenti immagini storiche di Istituto Luce e i disegni dell’illustratrice Flora Palumbo.

“SereNata a Napoli” non è solo uno spettacolo: è una dichiarazione d’amore. È l’omaggio di Serena Rossi alla città che l’ha cresciuta e ispirata, un invito a lasciarsi incantare da una Napoli che vive e vibra, che soffre e si innamora, che risuona di storia e di futuro.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Serena Rossi, scritto da Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli. La direzione musicale e gli arrangiamenti sono curati dal maestro Valeriano Chiaravalle, mentre la regia è affidata a Maria Cristina Redini. Le Luci sono di Valerio Tiberi. Le immagini storiche sono di Istituto Luce. I disegni dell’illustratrice Flora Palumbo. Videoartist Pietro Grandi. Costumi di Flavia Liberatori. Gli abiti di Serena Rossi sono disegnati e realizzati in esclusiva da Laura Biagiotti. Produzione prodotto da Agata Produzioni e da Savà Produzioni Creative. La distribuzione è di Savà Produzioni Creative.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

Per il biglietto gratis basta un click con Hera – Per i clienti Hera (tra i main sponsor del festival) basterà un click per assicurarsi un biglietto offerto dalla multiutility per le performance di Raphael Gualazzi, Nada, P.F.M. o altri artisti italiani e internazionali. Il Gruppo Hera, partner del festival Suoni Controvento, che porta in scena artisti di grido fra straordinari paesaggi naturali e borghi dell’Umbria, offre, infatti, biglietti ai propri clienti per diversi spettacoli a pagamento della rassegna diffusa su numerosi comuni fra le province di Perugia e Terni.

Prenotare i biglietti (fino ad esaurimento dei posti disponibili) è molto semplice. Basta visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento) e scegliere l’evento disponibile che interessa. Inserendo i propri dati, fra cui il codice cliente, si potrà, appunto, ricevere il biglietto per lo spettacolo.

Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.

