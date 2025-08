Il campo scuola fa parte di un progetto nazionale “Anche io sono la Protezione Civile” promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con il concorso e supporto della Regione Umbria

Bastia Umbra, 6 agosto 2025 – Dal 18 al 23 Agosto torna a Bastia Umbra il Campo Scuola di Protezione Civile – “Anche io sono la Protezione Civile”, quest’anno alla sua quinta edizione.

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bastia Umbra, in collaborazione con l’Associazione di Protezione Civile Emergenza Calamità Bevagna, il Raggruppamento Speciale di Protezione Civile e l’Associazione Volontari Carabinieri in Congedo di Perugia apriranno le porte dell’area di protezione civile “Base Scout Santa Chiara” a 30 ragazze e ragazzi per farli immergere per un’intera settimana nel mondo della Protezione Civile.

Il campo scuola fa parte di un progetto nazionale “Anche io sono la Protezione Civile” promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con il concorso e supporto della Regione Umbria – Servizio Protezione Civile ed Emergenze per la promozione di attività rivolte ai più piccoli e volte alla sensibilizzazione della cultura della Protezione Civile.

L’edizione del 2025 vedrà la collaborazione di altre Organizzazioni di Protezione Civile locali nell’ottica di una piena collaborazione territoriale volta anche a rafforzare il Sistema di Protezione Civile: Gruppo Comunale di Protezione Civile Cannara, Gruppo Volontari Città di Foligno, Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile “Perusia”, Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Spello, Gruppo Comunale di Protezione Civile Vettonia e con la partecipazione degli amici del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Monza.

Le Organizzazioni sopra richiamate sono da anni impegnate in attività didattiche presso le Scuole del territorio per svolgere campagne di sensibilizzazione al rischio, sia direttamente che attraverso la partecipazione a progetti regionali e nazionali. La diffusione della Cultura di Protezione Civile, volta a fornire elementi di conoscenza dei principali comportamenti di auto- protezione così come la conoscenza di elementi contenuti nel Piano Comunale di Protezione Civile fino all’analisi dei rischi del proprio territorio, rappresentano elementi cardine delle attività svolte dai Volontari. In tal senso il Campo Scuola si inserisce come ulteriore momento formativo ed informativo con l’obiettivo di sensibilizzare un sempre più alto numero di Cittadini ai temi della Protezione Civile e della Resilienza più in generale.

Grazie al coinvolgimento diretto dei bambini ma anche dei loro genitori e familiari (il cui intervento è previsto nell’ultima giornata di attività) sarà possibile avere la massima efficacia in termini comunicativi e educativi.

Una settimana ricca di attività, iniziative, visite sul territorio, incontri con esperti e tanti giochi a tema Protezione Civile che lasceranno nei ragazzi e nelle ragazze ricordi indelebili e un’esperienza significativa in termini culturali ed emozionali.

Le attività del Campo Scuola possono essere seguite attraverso i seguenti canali:

Pagina Facebook del Campo – https://www.facebook.com/cresciamoinprotezionecivile

Pagina Instagram del Gruppo – protezionecivilebastiaumbra

Web Radio – Radio Perusia – https://www.facebook.com/radioperusia

