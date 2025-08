Assisi/Gubbio, 6 agosto 2025 – Anche le città di di Assisi e di Gubbio hanno aderito alla “Marcia dell’ascolto 2025”, un progetto promosso dalla Scienza Servizievole in Cammino, concetto ideato dalla professoressa Daniela Lucangeli (psicologa dello sviluppo presso l’Università di Padova) – che prevede un percorso (suddiviso in circa 90 tappe) partito da Santa Maria di Leuca (Lecce) e che arriverà a Trieste – con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’ascolto attivo e della partecipazione, raccogliendo le voci delle comunità locali e stimolando il confronto.

Due appuntamenti promossi dalla Usl Umbria 1. È il Servizio di Psicologia Aziendale, di recente istituzione, che ha organizzato l’iniziativa coinvolgendo la Rete aziendale di Promozione della Salute e i Distretti dell’Alto Chiascio ed Assisano in collaborazione con il Comune di Gubbio (zona sociale 7), il Comune di Assisi (zona sociale 3), i gruppi giovanili, i Peer Educator e le associazioni locali in due eventi rivolti alla comunità.

L’appuntamento, che celebra l’incontro tra scienza e comunità in un dialogo autentico e costruttivo, si terrà ad Assisi sabato 9 agosto, alle ore 17,30, presso l’associazione ViVa, situata in piazza Dante Alighieri, Stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli. Martedì 12 agosto alle ore 18, l’iniziativa si sposterà a Gubbio presso il Parco del Teatro Romano, situato in via Parruccini (zona fitness). Per partecipare a quest’ultima iniziativa è necessario inviare un messaggio whatsApp al numero 345 8671350.

La Marcia è rivolta a chi crede in una scienza capace di generare cambiamento, valorizzando l’ascolto attivo, la partecipazione e la solidarietà. Le reti socio-sanitarie locali hanno scelto di sostenere il progetto per la sua valenza scientifica, educativa e sociale. La Marcia è molto più di un evento: è una testimonianza concreta di come le voci della comunità possano diventare forza propulsiva per comprendere e rispondere ai bisogni reali delle persone.

