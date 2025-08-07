Perugia, 7 agosto 2025 – I Carabinieri della Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione CC “Toscana”, impegnati nel Capoluogo a supporto dei colleghi dell’Arma perugina per offrire maggior sicurezza ai cittadini, hanno denunciato in stato di libertà un 22enne pakistano, clandestino e senza fissa dimora.

Più in particolare, i militari dell’Arma, impegnati in un servizio finalizzato al controllo del territorio ed alla prevenzione dei reati nella zona di Fontivegge, hanno notato l’uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi del capolinea degli autobus di piazza Vittorio Veneto. Date le circostanze, hanno quindi deciso di procedere al suo controllo.

L’extracomunitario, privo di documenti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 15 cm (di cui 7 di lama) nascosto nella tasca dei pantaloni e pertanto è stato accompagnato in Caserma ove, al termine di ulteriori accertamenti, è risultato anche essere entrato illegalmente nel territorio dello Stato italiano.

Il cittadino pakistano è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Perugia per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e per il porto abusivo di armi.

(5)