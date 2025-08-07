Il teatro accende i riflettori sull’universo femminile: Gualdo Tadino sceglie di raccontare le donne, con le donne, per le donne

Gualdo Tadino, 7 Agosto 2025 – L’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino, il Polo Museale, grazie al sostegno della Fondazione Perugia, nella giornata di giovedì 7 agosto presso la Sala Consiliare del Municipio, hanno presentato l’iniziativa “GUALDO È DONNA”, una rassegna teatrale per celebrare le figure femminili, a cura di Daniele Gelsi, Daniele Salvo e Melania Giglio, con l’organizzazione di Marioletta Bideri per Bis Tremila.

Un evento di alta qualità, facente parte del cartellone delle iniziative dell’Estate Gualdese 2025, che è stato illustrato in conferenza stampa dal Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, dall’Assessore alla Cultura e Turismo, Gabriele Bazzucchi, dalla Direttrice del Polo Museale, Catia Monacelli, dai curatori Daniele Gelsi e Melania Giglio.

“E’ un grande onore ed un vero piacere – ha sottolineato il sindaco, Massimiliano Presciutti – presentare oggi un progetto artistico di altissimo livello che parte dal nostro concittadino Daniele Gelsi, che ringrazio particolarmente insieme a Melania Giglio qui presente.

Gualdo è Donna è una bellissima iniziativa culturale ed artistica, al suo anno zero, che vogliamo far crescere negli anni e far diventare un tratto distintivo di questa città e Regione.

Per una rassegna del genere servono idee, grandi professionalità, ma anche risorse economiche e, per questo, ringrazio fortemente la Fondazione Perugia che ha sostenuto l’iniziativa con un contributo importante.

Voglio infine sottolineare come oltre all’alta valenza culturale ed artistica, il progetto permetterà, attraverso un laboratorio teatrale gratuito, di porre l’attenzione sul delicato tema delle donne vittime di violenza. Questo è un plus sicuramente della rassegna, che ricordo si svolgerà in due splendide location, una consueta, come la Rocca Flea (a pagamento), l’altra meno consueta ma sicuramente preziosa quale è il Teatro Soprammuro (gratuito). Sono certo che saranno 4 serate importanti e di successo. Vi aspettiamo numerosi”.

GUALDO È DONNA, progetto sostenuto dalla Fondazione Perugia, nasce dal desiderio di costruire una stagione teatrale estiva che possa radicarsi nel tempo, diventando un appuntamento atteso e riconoscibile, capace di unire cultura, riflessione e valorizzazione del territorio. La rassegna si distingue per una forte identità tematica: il femminile come centro narrativo e artistico, da esplorare attraverso linguaggi molteplici – il teatro, la musica, la parola.

Protagoniste saranno attrici, registe e autrici di rilievo nazionale che porteranno in scena storie di donne, affrontando temi universali e attuali come l’identità, la libertà, il talento, la memoria e il riscatto.

Gli spettacoli in programma uniranno tradizione e innovazione, con particolare attenzione alla contaminazione musicale e alla forza evocativa delle location scelte: la Rocca Flea, il Teatro Soprammuro, e – in prospettiva futura – il Teatro Talia e la Chiesa di San Francesco.

“La rassegna teatrale “Gualdo è Donna” alla Rocca Flea e nel teatro all’aperto di Piazza Soprammuro – ha dichiarato l’assessore alla cultura e al turismo, Gabriele Bazzucchi – è pensata per coinvolgere un pubblico eterogeneo, con spettacoli che spaziano dalla comicità ai classici.

Un cartellone capace di parlare a tutti, in grado di offrire momenti di riflessione ed intrattenimento consapevole con la donna filo conduttore di tutte le rappresentazioni.

Ringrazio Melania Giglio e Daniele Gelsi per la loro disponibilità e lo scrupoloso coordinamento artistico, insieme a tutti i loro collaboratori, il Polo Museale Città di Gualdo Tadino e la Fondazione Perugia per il sostegno economico e logistico alle iniziative oltre agli uffici comunali che hanno curato gli aspetti tecnici ed amministrativi.

Un lavoro di squadra che ha permesso di programmare 4 spettacoli teatrali di assoluta valenza qualitativa e valoriale”.

La rassegna si inserisce anche in un percorso di impegno sociale: è infatti previsto un laboratorio teatrale gratuito dedicato alle donne vittime di violenza, condotto da professioniste esperte. Il laboratorio offrirà uno spazio sicuro dove il teatro diventerà strumento di espressione, ascolto e guarigione, rafforzando il valore della cultura come leva di cambiamento e rinascita.

PROGRAMMA ARTISTICO

Teatro Soprammuro

Ingresso libero

16 AGOSTO – ore 21:00

Permettetemi solo di scrivere il mio nome. La vera storia di Maria Callas

Di e con Diletta Masetti

Collaborazione artistica di Carlo Emilio Lerici

19 AGOSTO – ore 21:00

Serata d’onore per Paola Quattrini

Accompagnata dal Maestro Massimo Moriconi

Rocca Flea

Ingresso a pagamento

20 AGOSTO – ore 21:00

SAFFO, MUSA DIVINA (Prima Nazionale)

Di e con Melania Giglio – E con Francesca Sparacino

Costumi: Daniele Gelsi – Regia: Daniele Salvo

24 AGOSTO – ore 21:00

A LETTO DOPO CAROSELLO

Con Michela Andreozzi

Accompagnata dal Maestro Alessandro Greggia

Gli spettacolo a pagamento presso la Rocca Flea sono prenotabili presso i Museo Civico Rocca Flea telefonando al numero 347 7541791

Si ricorda che in caso di maltempo gli spettacoli saranno spostati o al Teatro Talia o al Teatro Don Bosco.

“Oggi è una giornata di gioia – ha sottolineato la curatrice Melania Giglio – perché da tanto tempo insieme a Daniele Gelsi e Daniele Salvo, sognavamo di presentare una rassegna in questa città come è appunto Gualdo è Donna, un progetto culturale che intende celebrare l’universo femminile attraverso spettacoli, musica e progetti dando spazio anche a nuove giovani autrici. Ci piacerebbe diventare nel tempo una vetrina per le figure femminili, partendo da Gualdo Tadino per esportarci poi in altri territori italiani”.

“Quello di fare una rassegna a Gualdo Tadino era per me un sogno – ha concluso il curatore Daniele Gelsi – e ringrazio l’Amministrazione Comunale per averlo reso possibile.

Insieme a Melania Giglio e Daniele Salvo siamo felicissimi di potere mettere in scena questi 4 spettacoli di cui è composta la prima edizione di Gualdo è donna, che speriamo possa crescere sempre di più di anno in anno”.

(1)