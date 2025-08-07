Dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

Cannara, 7 Agosto 2025 – A Piandarca, nel cuore dell’Umbria più francescana, là dove San Francesco parlò agli uccelli, si celebra l’ottavo centenario del Cantico delle Creature. Ma stavolta, tra le colline dorate di grano e silenzio, a parlare sarà un altro frate: padre Gianmarco Arrigoni (nella foto).

Francescano conventuale, già guardiano per otto anni del Sacro Tugurio di Rivotorto, torna in Umbria da Como per officiare sabato 23 agosto, alle ore 19:00, la messa proprio nel luogo della predica agli uccelli. Ma per molti, non è solo un ritorno spirituale: è il ritorno di un uomo che, con la sua voce pacata e lo sguardo acceso, sembra avere un dono.

Un frate tra la gente

Chi lo conosce lo chiama “il frate dei miracoli”. Ma lui scuote il capo e sorride, con l’umiltà di chi sa che il vero miracolo è la vicinanza. “È questo che la gente vuole da un prete”, dice. “Lo dico anche ai sacerdoti giovani. Ma molti mi rispondono che non ce la fanno, che non riescono ad avere una parola per tutti. Io credo che dobbiamo solo restare ancorati al tempo che viviamo, alle persone, alle loro ferite”.

E ferite ne ha viste tante. Le mani di padre Gianmarco si sono posate su corpi sofferenti, cuori spezzati, famiglie in crisi. Ha portato conforto a genitori disperati, restituito dialogo tra coniugi che non si parlavano più, donato serenità a chi affrontava malattie senza speranza. E molti, dopo avergli parlato, sono guariti. O forse, semplicemente, hanno ritrovato la pace.

Chiese gremite, cuori aperti

Ovunque vada, le chiese si riempiono. Non per sensazionalismo, ma per fame di ascolto. La gente vuole stringergli la mano, raccontargli il proprio dolore. E lui c’è. Sempre. Senza clamore. Perché, come ama ripetere, “la vicinanza è tutto”.

La predica di oggi: pace e ambiente

Ma c’è un altro tema che gli sta a cuore: il grido della Terra. “Francesco ci indica cosa fare per risanare la casa comune”, spiega. E non usa mezzi termini quando parla della “guerra ambientale” in corso. “Il consumismo alimentato da cuori egoisti, l’uso sconsiderato dei combustibili fossili, la deforestazione… tutto questo fa salire le temperature, provoca siccità. Sorella Acqua viene saccheggiata, ridotta a merce”.

Poi, con voce più ferma: “Servono fatti, non parole. Ognuno sia giusto, sempre. In ogni situazione. E metta al centro Dio, il prossimo e la natura”.

Un messaggio per i potenti della Terra

Il suo appello si fa quasi politico, ma resta profondamente evangelico: “I nostri stili di vita devono cambiare. Le politiche che plasmano la società e il futuro dei giovani oggi generano ricchezza scandalosa per pochi e miseria per molti. Così muoiono la pace e la giustizia”.

E infine, l’invito ai leader mondiali: “Ascoltate la scienza. Si inizi una transizione rapida ed equa. Basta combustibili fossili”.

