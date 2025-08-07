Perugia, 7 agosto 2025 – Il Personale della Polizia di Stato, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto in piazza Vittorio Veneto per una segnalazione di lite, a seguito del quale ha denunciato un cittadino nigeriano, classe 1964, per i reati di minacce aggravate, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione, ed un cittadino colombiano, classe 1983, per il reato di percosse.

Dalla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, gli operatori della sala operativa hanno potuto constatare che il nigeriano, dopo aver tentato di colpire il colombiano con un paio di forbici, è stato disarmato da quest’ultimo che, in seguito, lo ha colpito facendolo cadere a terra.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno sottoposto a perquisizione il 61enne – in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche –, attività che ha dato esito positivo. Lo stesso, infatti, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente della sostanza che, in seguito alle analisi del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo cannabis, oltre a un flacone di metadone privo di etichetta del quale l’uomo non è stato in grado di motivare il possesso. A breve distanza, gli agenti hanno anche rinvenuto le forbici utilizzate dal cittadino nigeriano, sottoposte a sequestro insieme agli altri oggetti rinvenuti.

Accompagnati in Questura per le attività di rito, il 61enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di minacce aggravate, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione. Lo stesso, inoltre, e stato raggiunto dall’ordine di allontanamento dalla Zona Rossa e sanzionato amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente.

Il 42enne, invece, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di percosse.

