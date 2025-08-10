Foligno, 10 Agosto 2025 – Si svolgerà a Foligno, sabato 4 ottobre, la “Festa dello Sport 2025”, come evento cittadino di promozione e celebrazione dello sport e dei suoi valori nonché delle attività sportive realizzate dalle associazioni e società presenti nel territorio.

Lo ha deciso la giunta comunale. Si terrà nelle seguenti piazze del centro storico: Piazza della Repubblica, Piazza Matteotti, Piazza San Domenico e Piazza Piermarini. La “Festa dello Sport 2025” sarà realizzata attraverso l’organizzazione ed il coordinamento di differenti attività proposte dalle associazioni e società sportive cittadine, previa approvazione di un avviso per l’adesione all’iniziativa e l’assegnazione di uno spazio nelle piazze e vie che saranno impegnate nello svolgimento dell’iniziativa e che vengano, altresì, proposte e sviluppate conferenze e momenti di incontro sul tema dello sport e temi correlati.

Verrà pubblicato anche un avviso per raccogliere eventuali sponsorizzazioni di tipo esclusivamente economico da parte di soggetti commerciali interessati che intendano promuovere la propria attività nel contesto della manifestazione.

