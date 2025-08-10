Dal buio delle fragilità alla forza della rinascita: È dalle crepe che entra la luce intreccia poesia e narrativa per raccontare che la bellezza si nasconde anche nelle imperfezioni

Assisi, 10 agosto 2025 – È dalle crepe che entra la luce. Un titolo che già racchiude un mondo intero: ferite, fragilità, ma anche speranza. È il nuovo libro di Paolo Benedetti, laureato in Scienze Politiche, pubblicato da Bertoni Editore. Un’opera che intreccia parole e solidarietà, poesia e sostegno concreto.

Quante volte ci siamo sentiti disarmati di fronte a una malattia? Quante volte il buio ha offuscato la bussola della nostra vita? Benedetti lo racconta senza giri di parole: la vita è un alternarsi di ombra e luce, di cadute e rinascite. Niente è perfetto. E proprio nelle crepe – quelle che tutti cerchiamo di nascondere – può filtrare una luce capace di scaldare i giorni più freddi.

«Ci sono ferite che non si rimarginano. Fratture invisibili che fanno rumore ogni volta che proviamo a sorridere» scrive l’autore.

«E poi c’è la luce. Quella che filtra proprio da lì, dove pensavamo di essere rotti per sempre».

Il libro è un viaggio tra parole che tremano ma non cedono, un intreccio di versi e racconti che guardano in faccia la fragilità umana, con uno sguardo sincero, a volte ruvido, ma sempre luminoso. Racconta di crepe che diventano stelle, di silenzi che parlano più di mille voci, di gesti capaci di salvare.

Ricorda Paolo: «E’ un libro da leggere quando tutto sembra perdere senso: Quando serve ricordare che non siamo soli, che c’è bellezza anche nelle parti di noi che abbiamo cercato di nascondere. Perché non si torna come prima. Ma si può diventare qualcosa di ancora più vero».

Non è solo letteratura: il ricavato andrà a sostenere i servizi e i laboratori dell’Associazione “Punto Rosa O.D.V” di Assisi, che da anni accompagna le donne operate di tumore al seno e le loro famiglie.

Il volume sarà presentato il 28 agosto alle 17:30 a Villa Fidelia di Spello.

Per Paolo Benedetto questa è la terza pubblicazione dopo la tesi di laurea e Novanta ritratti della felicità. Un nuovo capitolo di una scrittura che sa guardare dentro, là dove la luce incontra le crepe.

