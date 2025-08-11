Ultimi giorni per gli studenti meritevoli del territorio con il bando “New Generation Magione”

MAGIONE, 11 agosto 2025 – Scade il 17 agosto il termine per partecipare al bando “New Generation Magione”, l’iniziativa promossa dalla Famiglia Pesciarelli per assegnare borse di studio del valore complessivo di 5.000 euro a tre studenti meritevoli residenti nel Comune di Magione.

Il progetto nasce in occasione di due importanti ricorrenze per il gruppo imprenditoriale: il 60° anniversario dalla fondazione di Pesciarelli Edilizia e il 40° anniversario dall’apertura del Centro Commerciale Pesciarelli.

L’iniziativa “New Generation Magione” è stata presentata ufficialmente il 7 agosto presso il Giardino dei Cinque Sensi a Magione. Alla presenza di Michelangelo Pesciarelli, del vicesindaco del Comune di Magione Vanni Ruggeri, della referente Confcommercio Trasimeno, Elisa Brugiati e della presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Magione, Anna Maria Rubeca, sono stati illustrati i dettagli della borsa di studio rivolta ai neodiplomati dell’anno scolastico 2024-2025 residenti nel Comune.

“In un anno così significativo, abbiamo sentito forte il desiderio di trasformare i nostri traguardi in un’opportunità per le nuove generazioni di Magione” dichiara Michelangelo Pesciarelli che aggiunge: “Questa borsa di studio è il nostro modo di ringraziare il territorio e di investire sulla risorsa più preziosa che abbiamo: la conoscenza e il talento dei nostri giovani. È un gesto di responsabilità sociale che rafforza il legame profondo tra la nostra azienda e la comunità in cui operiamo da decenni”.

Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti residenti nel Comune di Magione che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 95/100 nell’anno scolastico 2024/2025. La candidatura avviene esclusivamente online e richiede la compilazione di un modulo a cui allegare la documentazione richiesta, un elaborato testuale e una breve video presentazione.

Le candidature saranno esaminate in forma anonima da una commissione di valutazione che, per ragioni di imparzialità, sarà comunicata prima della premiazione. Le borse di studio saranno poi erogate su rendicontazione nominativa e a scalare, e potranno essere utilizzate per coprire spese universitarie, acquisto di libri e dispositivi informatici, costi di trasporto o affitto per studenti fuori sede.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Magione, di Confcommercio Trasimeno e della Pro Loco Magione. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per domenica 17 agosto 2025.

Per maggiori informazioni sul bando è possibile visitare la pagina:

https://www.pesciarelli.com/new-generation-magione/

Per inviare la propria candidatura:

https://www.pesciarelli.com/new-generation-magione/invio-candidatura

