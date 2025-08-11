Perugia, 11 agosto 2025 – Un boato, poi il caos. Nel primo pomeriggio di oggi un tir carico di mattoni si è ribaltato a pochi metri dall’uscita di Ponte San Giovanni (Perugia), in direzione via Adriatica, subito dopo il cavalcavia che sovrasta la E45. La scena è apparsa subito drammatica: il mezzo pesante, piegato su un fianco, bloccava completamente la carreggiata.

L’autista, ferito ma cosciente, è stato estratto dall’abitacolo dai soccorritori e trasportato all’ospedale di Perugia. Secondo i primi rilievi, il tir avrebbe perso stabilità affrontando una curva poco prima dello svincolo, fino a rovesciarsi sul lato.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati gli uomini dell’Anas per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area, le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e il coordinamento del traffico, e i Vigili del Fuoco, impegnati in operazioni delicate per scongiurare rischi legati al carico pesante e instabile.

Il traffico verso il capoluogo umbro si è paralizzato. Per ore gru e mezzi speciali hanno lavorato per rimettere in posizione l’autoarticolato e liberare la carreggiata, mentre il personale Anas rimuoveva detriti e mattoni caduti sull’asfalto. Le cause dell’incidente restano al vaglio della Polizia Stradale.

