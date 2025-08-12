Castiglione del Lago, 12 agosto 2025 – Il Comune di Castiglione del Lago è lieto di annunciare la serata “Azzurro Rock 2025”, un evento speciale che unisce musica e solidarietà, in programma sabato 16 agosto alle ore 21:00 presso la suggestiva cornice della Rocca Medievale.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Azzurro per l’Ospedale ODV, in collaborazione con Lagodarte e l’Associazione I Borghi più belli d’Italia, con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago.

Azzurro per l’Ospedale ODV è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2005 per volontà di 22 soci fondatori, tra cui l’ex pallavolista Damiano Pippi. Da allora, l’associazione si dedica alla promozione di iniziative di sensibilizzazione e a reperire risorse da destinare ai malati e agli operatori sanitari dell’Ospedale Sant’Agostino, supportando con strumenti e attrezzature il prezioso lavoro svolto nella struttura.

Alla conferenza stampa tenutasi questa mattina nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna hanno partecipato il Sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, la Presidente di Azzurro per l’Ospedale, Maida Pippi, il Presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi, e alcuni dei musicisti che si esibiranno nel corso della serata, tra cui Bernardo Lanzetti.

Dichiarazione del Sindaco Matteo Burico:

“Siamo orgogliosi di sostenere iniziative come ‘Azzurro Rock 2025’, che uniscono cultura, musica e solidarietà in un’unica, straordinaria esperienza. Vogliamo cogliere l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento all’Associazione Azzurro per l’Ospedale per l’impegno costante e prezioso portato avanti in questi anni. Realtà come questa rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità, non solo per il concreto contributo al miglioramento dei servizi sanitari locali, ma anche per il forte legame che rafforzano tra cittadini e territorio.

Un grazie speciale va anche a Maida Pippi, per il suo instancabile impegno sociale: persone come lei rendono la nostra comunità un posto migliore.”

Programma artistico della serata:

Opening con la giovane band locale Perhaps

Original CRB Band, tribute band ai Creedence Clearwater Revival

Special guest Bernardo Lanzetti, storica voce della Premiata Forneria Marconi (PFM)

Chiusura con Known Physics, sonorità moderne e coinvolgenti

A condurre la serata saranno Alessandra e Claudio, mentre Osvaldo Bevilacqua, noto volto del turismo e della cultura italiana, parteciperà come ospite speciale.

L’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di strumenti e attrezzature per migliorare le condizioni di degenza presso l’Ospedale di Castiglione del Lago, a beneficio di pazienti e operatori sanitari.

Ingresso con offerta minima di 10€, con bar attivo all’interno della Rocca.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 391 313 9619.

Aiutiamo chi ci aiuta: insieme per l’Ospedale di Castiglione del Lago.

(2)