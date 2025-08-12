Gualdo Tadino, 12 agosto 2025 – Gualdo Tadino si prepara ad offrire un Ferragosto speciale, capace di coniugare cultura, natura e gastronomia. Un’occasione imperdibile per scoprire il fascino di una cittadina dove storia e bellezza si intrecciano in un percorso emozionante tra musei, mostre e paesaggi.

Il Polo Museale propone un biglietto unico che consente l’accesso a ben sei musei cittadini: dalla maestosa Rocca Flea al prezioso Opificio Rubboli con la maiolica a lustro oro e rubino, passando per il Museo Archeologico Antichi Umbri, il Museo della Ceramica, il Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti e il Museo del Somaro – Centro per l’Arte Contemporanea. Sei luoghi diversi, a pochi passi l’uno dall’altro, che raccontano il passato, l’arte e l’identità del territorio in modo coinvolgente e accessibile.

A questi si aggiunge un ricco calendario espositivo. Tre mostre temporanee, tutte incluse nel biglietto, impreziosiscono il percorso: “Giganti. Dipinti e disegni di grande formato dalla Collezione Fondazione THE BANK ETS” allestita nella Chiesa monumentale di San Francesco, l’“Antologica di Maria Letizia Ghinassi” presso Casa Cajani, e la mostra personale di Grazia Cucco, “La casa nel bosco” ospitata nella suggestiva cornice della Rocca Flea.

A Gualdo Tadino inoltre, a pochi chilometri dal centro, si erge la montagna Valsorda, uno scrigno verde incontaminato, ideale per passeggiate, escursioni e momenti di relax nella natura. Un paesaggio montano che d’estate si colora di vitalità, perfetto per respirare aria pulita e godere della quiete umbra. Il tutto arricchito dai sapori autentici della cucina locale: ristoranti, agriturismi e trattorie offrono piatti tipici umbri, preparati con ingredienti genuini e serviti in un’atmosfera calda e accogliente.

Per conoscere tutti i dettagli, gli orari e le proposte del Polo Museale è possibile consultare il sito ufficiale www.polomusealegualdotadino.it.

Un Ferragosto diverso, da vivere tra arte, natura e tradizione.

