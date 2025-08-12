Foligno, 12 agosto 2025 – Prosegue la rassegna “Estate al Trinci”, nella corte di Palazzo Trinci. Il programma presenta mercoledì 13 agosto, alle 21, “Ode al Vino”, uno spettacolo di musica, poesia e narrazione

Protagonisti della serata saranno Luca Tironzelli, attore e musicista, e il SatorDuo, formazione apprezzata a livello internazionale, composta da Paolo Castellani, al violino, e Francesco Di Giandomenico, alla chitarra. Insieme daranno vita a uno spettacolo dove le corde e le voci si rincorrono in un gioco continuo di evocazioni, ritmi e silenzi.

“Ode al Vino” non è un semplice concerto, ma un viaggio multisensoriale che attraversa immagini, atmosfere, emozioni. Le parole recitate si intrecciano con la musica in un dialogo profondo, che sa essere ironico, tenero, passionale, a tratti visionario.

Al centro, il vino: simbolo di vita, desiderio, smarrimento, spiritualità. Il pubblico sarà guidato attraverso un percorso ricco di suggestioni, dove la musica non accompagna semplicemente il testo, ma lo trasforma in esperienza condivisa. L’ingresso è libero. Per informazioni: 347/6127335. L’evento è organizzato dall’associazione CDG‑Next, da anni attiva nella promozione della cultura musicale e teatrale.

(1)