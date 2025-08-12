La prossima settimana entra nel vivo la cronoscalata umbra ribattezzata Montecarlo delle Salite, che giovedì 21 agosto si svela alle ore 11.00 a Palazzo Pretorio: iscrizioni alla gara fino a tutto lunedì 18, poi il via all’edizione del prestigioso

Gubbio (PG), 12 agosto 2025 – Il 60° Trofeo Luigi Fagioli si svela a Gubbio giovedì 21 agosto. L’appuntamento con la presentazione dell’edizione che celebra il prestigioso anniversario della Montecarlo delle Salite con tante iniziative e ospiti speciali è fissato alle ore 11.00 nella magnifica Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio, sede del Comune di Gubbio in Piazza Grande.

L’occasione sarà ideale per condividere con tutti le novità, le conferme e gli eventi e servizi che caratterizzeranno la cronoscalata umbra, che quest’anno può fregiarsi della doppia, massima titolazione tricolore. L’appuntamento del weekend del 24 agosto, infatti, sarà valida sia come sesto round e prima finale del Campionato Italiano Supersalita sia come quinto round del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA).

Oltre a quella di ospiti sportivi, alla presentazione di giovedì 21 agosto è attesa la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e delle realtà che sostengono il Trofeo Fagioli, evento sempre più rilevante e pienamente immerso nei contesti territoriali, che in un continuo crescendo combinato fra precisa organizzazione, sfide esaltanti e accattivanti iniziative ne apprezzano e condividono i valori sportivi, promozionali e culturali.

Preceduta dalla serata esclusiva dedicata al Memorial Angelo e Pietro Barbetti, la conferenza segnerà l’avvio pubblico e ufficiale del Trofeo Luigi Fagioli 2025, che dopo tanti anni nel circus tricolore di ACI Sport e dopo aver ospitato nel 2018 il FIA Hill Climb Masters (le “Olimpiadi delle Salite”) rinnova il desiderio di migliorarsi e stupire un volta di più gli addetti ai lavori, il pubblico e gli spettatori che vorranno viverlo, sia in loco sia davanti agli schermi di ACI Sport TV, il canale federale che trasmetterà in diretta la gara del 24 agosto, decisiva per l’assegnazione dei primi Scudetti della stagione di Supersalita (prevede coefficiente punteggio maggiorato a 1,5).

Le iscrizioni rimangono aperte fino a lunedì 18 agosto alle ore 23.59: pre-iscrizione nell’area riservata del portale di ACI, poi completamento dell’operazione attraverso il sito http://rallyenter.it, dove è presente tutta la modulistica. Per ulteriori info è sempre disponibile il sito ufficiale www.trofeofagioli.it. Oltre che come finale della SuperSalita e tappa del CIVSA, il 60° Trofeo Fagioli è valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) girone Nord e Sud, per il Tricolore Bicilindriche e per il Challenge Assominicar.

Per quanto concerne il programma sportivo, la cronoscalata del Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (CECA) conferma per venerdì 22 agosto le verifiche amministrative al quartier generale di San Secondo (ore 9.30-17.30) e le verifiche tecniche all’istituto superiore Cassata Gattapone (10.00-18.00). Sabato 23 motori accesi dalle 9.30 per le due salite di prove ufficiali lungo i 4150 metri del tradizionale tracciato Gubbio – Madonna della Cima.

Sotto la navigata direzione di Fabrizio Fondacci, direttore di gara internazionale quest’anno eletto presidente del CECA, le due salite di gara del 60° Trofeo Fagioli danno appuntamento a domenica 24 agosto con partenza alle 9.00 e diretta ACI Sport TV (canale 228 di Sky e 52 di TivùSat), più live streaming sui relativi canali web ufficiali della Federazione.

