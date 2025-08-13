Dal 17 al 24 agosto, la città umbra tornerà ad essere la “Splendidissima Colonia Iulia” tra cortei, banchetti, spettacoli, archeologia e sapori d’altri tempi. Un viaggio immersivo nella romanità, dall’Anteprima culturale alla grande Rievocazione in costume

Spello, 13 agosto 2025 – Spello si veste di storia. Dal 17 al 24 agosto, la città umbra riaccenderà i fasti della sua epoca d’oro con “Hispellvm. Storie di Terra e Acqua”, rievocazione che trasforma vicoli e piazze in un palcoscenico vivente della Roma imperiale.

“Sarà una settimana molto intensa – dice il Presidente di Hispellu, Sandro Vitali – per respirare la vita dell’antica Colonia Iulia, passeggiando tra monumenti millenari, spettacoli e banchetti degni di un console”.

Il sipario si aprirà il 17 agosto con l’ANTEPRIMA, quattro giorni di cultura, archeologia e gusto che accompagneranno il pubblico fino alla RIEVOCAZIONE in costume (21-24 agosto). Il viaggio inizierà nella Spello amata da Augusto e Costantino, tra visite guidate, seminari e percorsi in e-bike alla scoperta di ville, anfiteatri e santuari.

Quest’anno, grande attesa per il cinema sotto le stelle nell’Anfiteatro Romano – aperto eccezionalmente – con proiezioni cult come Cleopatra e Il Gladiatore.

Non mancheranno i piaceri della tavola. La “Taverna Costantino Imperatore” offrirà il Convivium, una cena-spettacolo ispirata alle ricette dell’antica Roma, firmata dallo chef Francesco Panfili con la consulenza storica di Daniele Falchi.

Villa Fidelia, adagiata sui resti del tempio di Venere, sarà invece cornice di aperitivi storici, recital e suggestioni sotto le luci della sera.

Per i più piccoli, laboratori e giochi in latino apriranno le porte alla scoperta della vita romana. E quando arriverà il 21 agosto, la città intera si trasformerà: cortei solenni, riti antichi, mercati, spettacoli e banchetti riporteranno in vita l’energia della Splendidissima Colonia Iulia.

Il programma completo è disponibile su www.hispellum.eu.

