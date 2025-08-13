Dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

Montefalco, 13 agosto 2025 – Che spettacolo gli spettacoli. Questa sera in piazza del Comune, dove tutto transita e si dipana, i Quartieri caleranno i loro assi e incendieranno la notte di Montefalco con il calore di storie che bruceranno dentro.

Questa sera, la piazza diventerà un palcoscenico sospeso tra realtà e magia: un quadro vivente, scolpito da fasci di luce e ombre danzanti, come se Benozzo Gozzoli avesse deciso di ridipingere le sue visioni sulla pietra antica.

Il filo conduttore è “La ricerca”: emozioni da inseguire, misteri da svelare, verità che aspettano di essere trovate.

San Bartolomeo, di cui è Priore Matteo Moretti, aprirà il sipario con Ritrovarsi. «È una storia vera degli anni ’60», sussurra la regista Elisa Ugolini, anima della commissione storico-artistica. Un racconto intriso di nostalgia e ricordi che sanno di pane caldo e polvere di strada, pronto a colpire con la forza delle verità semplici.

San Fortunato rilancia con La ricerca della libertà come riconquista. Il Priore Simone Tordoni promette un intreccio che terrà incollati gli occhi degli spettatori. La regista Alessia Betti guiderà un viaggio intenso, dove la libertà non è un dono, ma una preda da strappare con le unghie e con il cuore.

San Francesco non resterà a guardare: con Ovunque, il Priore Lorenzo Caterini promette emozioni in corsa. «È la storia di chi cerca se stesso e trova la forza di superare i propri limiti», confida la regista Alessia Napolini. Un’esplosione di coraggio pronta a vibrare in ogni battito di tamburo.

Poi, il gran finale: Sant’Agostino con Nel colore dell’anima. Il regista Stefano Venarucci non lascia spazio ai dubbi: «È un messaggio di speranza per il genere umano. Raccontiamo guerre e decadimento morale, ma credo ancora che il seme dell’umanità viva nei cuori». Parole che arrivano come un pugno e accarezzano come una lusinga, sottolinea da Marco Porfiri, responsabile della commissione storico-artistica.

Dietro ogni scena, mesi di prove, notti insonni, mani che costruiscono sogni pezzo dopo pezzo. Colori e suoni, poesia e dramma, dolore e speranza: tutto fuso in un’unica, grande opera collettiva.

Dal 2001, questi spettacoli sono il cuore pulsante della Fuga del Bove: oltre trecento figuranti, attori e registi non professionisti che recitano con la forza di chi non conosce palco, ma conosce la vita. Musiche scelte con cura, scenografie cesellate come gioielli, costumi che sono opere d’arte.

Un critico teatrale, ogni anno presente a Montefalco, mi dice: «Solo menti geniali possono creare un cosmo così straordinario, destinato a restare immortale».

E’ vero, verissimo! I successi, in costante crescendo, lo dimostrano: ogni edizione è una sinfonia di storia, fantasia e presente, dove luci, fuoco e voci si fondono in un polittico rinascimentale capace di togliere il fiato.

Per la Giuria, composta da esperti di arte, teatro, costume e musica, scegliere il vincitore sarà un’impresa.

Stanotte, Montefalco non sarà solo un borgo. Sarà un respiro collettivo, un sogno condiviso. Un luogo dove la memoria si fa arte viva e la passione diventa eterno spettacolo. (Foto di repertorio)

