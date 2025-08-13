Spoleto, 13 agosto 2025 – Il Capitano Renzi Elisa lascia il comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto, che ha guidato per tre anni, per assumere l’incarico di Ufficiale addetto presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo.

Al suo posto, arriva il Capitano Giuseppe Stornaiuolo, classe 1996. (Nella foto)

L’Ufficiale si è arruolato nel Corpo nel 2016 ed è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo e in Management Pubblico presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con il massimo dei voti. Ha, inoltre, conseguito n. 2 master di II livello in materia di Sicurezza Economico-Finanziaria ed Antiriciclaggio nonché nelle attività a tutela del bilancio dell’Unione Europea e di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica.

Uscito dall’Accademia, ha prestato servizio due anni presso la Sezione Operativa del Nucleo Operativo Metropolitano del I Gruppo di Bari, per poi essere impiegato presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari, quale ufficiale istruttore dei giovani finanzieri.

Il Comandante Provinciale, nel ringraziare il Capitano Elisa Renzi (nella foto) per l’impegno profuso, la dedizione dimostrata e gli ottimi risultati conseguiti in questi anni, augura al Capitano Giuseppe Stornaiuolo buon lavoro e ogni meritata soddisfazione nel nuovo incarico.

Nel porgere il saluto al suo nuovo Reparto, il Capitano Giuseppe Stornaiuolo ha assicurato il massimo impegno a garantire che la Compagnia di Spoleto continui a rappresentare per la collettività un sicuro presidio di legalità economico-finanziaria sul territorio a tutela di tutta la cittadinanza e del mondo delle imprese e delle professioni.

