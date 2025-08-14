Una targa del comune per gli “eroi” della strada. Riconoscimento ufficiale del sindaco ad Andrea Petturiti, tifernate, autotrasportatore e alla Polizia Stradale per il bellissimo gesto di altruismo che ha evitato un drammatico epilogo lo scorso fine settimana

Città di Castello, 14 agosto 2025 – Una targa del comune per gli “eroi” della strada. Riconoscimento ufficiale del sindaco Luca Secondi ad Andrea Petturiti, 55 anni, tifernate, autotrasportatore esperto dal 1994, dipendente di una azienda romagnola e alla Polizia Stradale della provincia di Perugia che ha competenza anche sulla rete viaria altotiberina, con riconoscenza e gratitudine per il bellissimo gesto di altruismo compiuto e le azioni concrete successive che hanno evitato un drammatico epilogo lungo la superstrada E45 lo scorso fine settimana.

Venerdi 8 agosto nel primo pomeriggio mentre il sole infuocava la trafficata strada che attraversa diverse regioni, Andrea Petturiti, mentre stava transitando alla guida del suo camion in direzione Città di Castello all’altezza delle uscite di Umbertide e Montone, non c’ha pensato due volte e appena ha notato in lontananza una utilitaria venire in senso contrario verso coloro che si dirigevano nel regolare senso di marcia ha deciso con freddezza e tempismo di accostare il mezzo a ridosso del new -jersey, accendere le quattro frecce di emergenza e sperare di essere visto dal conducente.

Tutto ciò per fortuna si è verificato ad un metro dalla cabina del mezzo pesante e alla fine si è risolto nel migliore dei modi con nessun danno alle persone e ai mezzi in transito grazie anche all’immediato intervento della Polizia Stradale allertata dallo stesso camionista. Una storia che ha fatto il giro dei media a livello nazionale ed è rimbalzata con migliaia di like e commenti con il pollice all’insù sui social-network ed ha messo in evidenza il coraggio e la tempestività di azione ed intervento dell’autotrasportatore tifernate e della Polstrada giustamente omaggiati dal sindaco oggi con una targa.

“All’indomani dell’episodio tutta Italia e non solo ha parlato e scritto di questo avvenimento come tanti altri accadono specie nei cosiddetti periodi di esodo estivo, che si è concluso senza conseguenze per nessuno grazie al coraggio del nostro concittadino e della Polstrada”, ha dichiarato il sindaco Luca Secondi, nel corso della cerimonia a cui hanno preso parte tre rappresentanti della Polstrada della Provincia di Perugia, il vice-ispettore, Stefano Ceccarelli, il sovrintendente, Emanuele Mancini e l’agente, Federico Graziosi.

“A loro va tutta la nostra profonda gratitudine a nome della comunità locale, per il bellissimo gesto che hanno compiuto in condizioni davvero critiche. Siamo orgogliosi di ricordare oggi questa bellissima pagina di vita quotidiana che rimarrà per sempre nei nostri pensieri”. Visibilmente commosso, attorniato da familiari ed amici, Andrea Petturiti, ha ribadito ancora una volta di non sentirsi un eroe (esibendo anche una T-shirt con tanto di foto e scritta) e di aver fatto un gesto spontaneo e ponderato che fortunatamente è servito ad evitare il peggio.

“Questa targa che mi ha concesso il sindaco è prima di tutto motivo di orgoglio e speranza per il futuro che voglio condividere con i miei genitori mio babbo Piero che non c’è più e mamma Fiordisa, mio fratello Lorenzo e la figlia Martina da sempre sostenitori dei valori di altruismo e solidarietà verso il prossimo, valori con cui siamo cresciuti”, ha concluso Petturiti nel ringraziare la Polstrada, che assieme alle altre forze dell’ordine sono sempre presenti e punto di riferimento sulle strade e arterie viarie del paese.

(1)