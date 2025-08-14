Trionfa San Fortunato con un intenso omaggio a Vincent van Gogh. L’attore Giacomo Nappini restituisce al pubblico un genio fragile e visionario, tra quadri viventi e scene in controluce. Sul podio anche San Francesco e San Bartolomeo

dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

Montefalco, 14 agosto 2025 – Montefalco, ieri sera, non era solo Montefalco. Era un palcoscenico sospeso tra sogno e realtà, un teatro a cielo aperto dove le pietre antiche della piazza del Comune sembravano trattenere il respiro. La notte degli spettacoli dei Quartieri ha riempito il cuore della città di attese, luci calde e voci impazienti. Poi, la magia ha fatto il resto.

A vincere, e non per caso, è stato il quartiere di San Fortunato, capace di trasformare la vita, la passione e la follia di Vincent van Gogh in un racconto visivo di rara potenza. Una storia che ha commosso e travolto, riportando in scena il genio olandese fragile e ardente, incompreso e visionario, destinato a cercare invano un posto tra i vivi e a trovarlo, paradossalmente, solo dopo la morte.

Sul podio, con merito, anche San Francesco e San Bartolomeo; Sant’Agostino ha chiuso la classifica. Ma il verdetto, affidato a una giuria d’eccezione – il regista e attore Daniele Menghini, la giornalista Stella Manesca Riccardi e la costumista viennese Anna Maria Heinreich – non ha lasciato dubbi: lo spettacolo di San Fortunato ha colpito dritto al cuore.

Un Van Gogh vivo sul palco



A dare corpo e voce a Vincent, l’attore folignate Giacomo Nappini: cappellaccio di paglia calcato sulla testa, tavolozza in mano, lo sguardo perso in quell’altrove che appartiene solo ai grandi. Sul palco, pochi elementi – un baule, una sedia, una tavolozza – ma tanta verità. Bastava un gesto, una pausa, un lampo negli occhi per farlo sembrare davvero lui, l’uomo che dipingeva con l’anima mentre la mente lo imprigionava.

L’idea è nata dalle cinque ragazze che quest’anno hanno firmato spettacolo e corteo per San Fortunato. «Ognuna ha portato la sua parte – racconta Alessia Betti –. Io sono infermiera, le altre hanno studiato arte per l’esame di Stato… alla fine Van Gogh ci ha unito. Volevamo riportare in vita qualcosa che mancava da anni: l’amore per il teatro e per lo spettacolo. E ci siamo riuscite».

Pennellate viventi nella notte umbra



Il pubblico ha viaggiato tra i quadri più celebri: I Girasoli, La Notte stellata, I Campi di grano. Opere che, sul palco, non erano semplici riproduzioni, ma pennellate viventi. Le comparse diventavano materia pittorica, i colori prendevano corpo, le ombre si muovevano come pensieri inquieti. Le scene più dure – il ricovero in manicomio, la solitudine estrema, la morte – apparivano in controluce su un pannello bianco, delicate come ricordi che non vogliono ferire ma non possono essere dimenticati.

E quando l’ultima scena si è spenta, è calato un silenzio denso, seguito da un applauso lungo e liberatorio. Occhi lucidi ovunque, compresi quelli del Priore, Simone Tordoni, che ha salutato il suo Van Gogh come si fa con un vecchio amico destinato a non tornare più.

Montefalco,nella notte di ieri, non ha solo premiato un quartiere. Ha riscoperto il potere antico dell’arte: quello di farci specchiare nelle vite degli altri, di toccare ferite che credevamo guarite, di farci credere, ancora una volta, che la bellezza possa cambiare il mondo.

