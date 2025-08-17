La “festa della pecora”, “lettera alla città”, scuola di calcio della società sportiva Sant’Eraclio, “cena sotto le stelle” e “minicrociera lungo la costa adriatica”

Servizio a cura di ANDREA PIERMARINI

FOLIGNO, 17 agosto 2025 – Contrastare la povertà educativa, socialità, integrazione tra generazioni, invecchiamento attivo, lealtà sportiva. Questi valori e concetti verranno concretizzati grazie ai progetti agli eventi e alle iniziative promosse dagli enti e dalle associazioni di volontariato di Sant’Eraclio dal 21 agosto al 7 settembre.

Nel contesto del parco “Soli – Marchionni”, polmone verde della frazione folignate, di proprietà della locale Comunanza Agraria, con gazebi, parco giochi per bambini, un’area verde attrezzata con ampia piastra polivalente con teatro per spettacoli, in via Sant’Abbondio, si svolgerà dal 21 al 24 agosto l’ottava edizione della “Festa della Pecora L’originale” voluta dall’Associazione “Le Tre Cannelle” che si adopera per la valorizzazione del territorio.

Dopo il “Pecoraperitivo” delle ore 19, alle 20 per l’ampia superficie del parco una moltitudine di tavoli brulicanti di buongustai degusteranno in “La buttamo a pecora” le specialità gastronomiche offerte dal ricco menù. Tra i primi gnocchi e strangozzi al sugo di pecora, tra i secondi piatti verranno proposti succulenti arrosticini e bruschette, appetitose polpette al sugo di pecora, bistecche e hamburger di pecora e un gustoso piatto del pecoraro e una ghiotta grigliata mista di maiale.

Tra i fritti patate e un mix di polpette fritte e come contorni insalata mista. Tra le bevande si consiglia traboccanti boccali di birra alla spina, prosecco e bottiglia di greghetto Scacciadiavoli per particolari festeggiamenti. Ma anche musica con Dj Circus e in diretta con Dot Radio per tutte le quattro serate. Spettacoli musicali di alta qualità a partire dalle ore 22. Nella serata inaugurale di giovedì 21 agosto appuntamento con il rock dei 128 Special, a seguire venerdì 22 con i “Vez”, sabato 23 sarà la volta dei “Paiper Family” per concludere domenica 24 con gli “Acoustic Rain”.

Il progetto “Lettera alla Città” che si svilupperà dal 25 agosto al 5 settembre è promosso dalla Diocesi di Foligno, Fondazione San Domenico, Cooperativa Densa con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel percorso intitolato “Verso la scuola immagina la tua città, sarà coinvolto per la realtà di Sant’Eraclio l’Oratorio parrocchiale “Don Mariano” e i bambini e adolescenti dai 7 ai 13 anni (scuola primaria e secondaria di primo grado) con attività gratuita di supporto ai compiti estivi insieme a laboratori espressivi e manuali per immaginare la città dei sogni e attività ludiche di gruppo per promuovere integrazione e amicizia. Saranno previsti per Sant’Eraclio 40 partecipanti. Le attività si svolgeranno dalle ore 9 alle 12,30 dal lunedì al venerdì con una equipe di educatori professionali, artisti e tutor specializzati. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per mercoledì 20 agosto.

Per informazioni rivolgersi al recapito telefonico 0742350473. Sabato 23 agosto sarà protagonista il Centro sociale anziani del presidente Antonio Foietta che organizza a partire dalle ore 19,30 “Una cena sotto le stelle” con un saporito ma anche fresco e spumeggiante menù a partire da un prosciutto e melone, per poi proseguire con appetitose penne all’amatriciana, un rosbif con verdure, gelato e l’immancabile anguria. Il tutto ad un economico prezzo di 20 euro a persona. Prenotarsi entro mercoledì 20 agosto al seguente numero telefonico 3333745482. Un ulteriore appuntamento è la “Minicrociera lungo la costa adriatica” in programma domenica 7 settembre promossa sempre dal Centro sociale anziani di Sant’Eraclio. Dopo la partenza alle 5 da Sant’Eraclio dal porto leonardesco di Cesenatico alle ore 8,30 si farà rotta verso sud passando di fronte alle più importanti località della riviera romagnola (Cesenatico, Bellaria, Rimini, Riccione, Misano Adriatico) e oltrepassando Cattolica e Gabicce si sconfinerà nelle Marche per ammirare il promontorio pesarese del San Bartolo divenuto parco naturale nel 1994 con le sue falesie a picco sul mare, le sue baie e gli storici borghi arroccati. Quota di partecipazione 78 € (con un minimo di 35 persone) o 88 € (con sole 25 persone).

Per informazioni rivolgersi al recapito telefonico 3333745482. In attesa che la stagione calcistica 2025 – 2026 prenda l’avvio, l’Associazione dilettantistica Sant’Eraclio si rivolge ai bambini nati tra il 2013 e il 2020 in quanto saranno i protagonisti dal mese di settembre, della Scuola di Calcio presso gli impianti sportivi “Adriano Paolini” di Sant’Eraclio dove impareranno i primi rudimenti del calcio ma soprattutto avranno lezioni di lealtà sportiva nei confronti dell’avversario. Per informazioni telefonare ai recapiti 3534442406 – 3475721888.

Come si può constatare il territorio di Sant’Eraclio in questo periodo di fine estate propone progettualità, iniziative, eventi in cui i cittadini di ogni fascia d’età possono partecipare in un’ottica di valorizzazione delle rispettive peculiarità, grazie alla sinergica collaborazione tra enti e associazioni che contraddistingue da anni il tessuto sociale. Ma Sant’Eraclio la più importante frazione del Comune di Foligno merita di più, servizi e opere pubbliche per consentire una maggiore vivibilità alla popolazione: dal vigile di quartiere, al restauro della Casa Castellana che può rappresentare anche un presidio istituzionale di deterrenza contro le recenti forme di vandalismo effettuate all’interno del fortilizio di pianura della famiglia nobiliare dei Trinci, oltre alle telecamere che il presidente della Comunanza Agraria Mauro Marchionni intende installare, ma anche il rifacimento del lato sinistro del marciapiede di viale Roma che si trova in condizioni disastrate e altresi anche un regolare smaltimento dei rifiuti solidi urbani che a volte e carente in alcune zone. Ma soprattutto individuare forme di partecipazione democratica in cui la gente possa confrontarsi con le istituzioni ( Comune, Regione) sulle problematiche che possono interessare l’intera collettività di Sant’Eraclio.

