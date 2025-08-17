Oggi gran finale con “Amargura” di Elena Ledda e la Corciano Festival Orchestra Lab diretta dal maestro Alessandro Celardi

Corciano, 17 agosto 2025 – Un talk con il presidente della Sir Safety Perugia ha aperto la penultima giornata della 61esima edizione dell’Agosto Corcianese. L’occasione è stata la consegna al patron bianconero del premio Umbria del Cuore, ideato da Anna Lia Sabelli Fioretti, che ha aperto il dialogo in piazza Doni a Corciano.

Il presidente Sirci, intervistato dal giornalista Rai Luca Pisinicca e dall’ex pallavolista e campionessa Chiara Arcangeli, si è raccontato tra ricordi e aneddoti, soffermandosi sul valore dei giocatori che non sono solo atleti con eccellenti qualità tecniche ma anche persone di grande spessore e umanità. Un viaggio, il suo, iniziato con il sogno di raggiungere la A2 per poi scalare la vetta e arrivare in A1. Impossibile non citare i tifosi che hanno accompagnato il percorso e che tutt’ora seguono la squadra in casa e in trasferta con costanza, rappresentando tutti i valori di questo sport: «La sportività prima di tutto».

Con il presidente anche il centrale argentino Sebastian Solè molto legato alla società ma anche alla città di Perugia e all’Umbria che ha definito «un cuore verde ricco di bellissimi borghi. Non so cosa mi riserva il futuro ma questa regione è un luogo che rimarrà tra i più importanti del mio vissuto».

La sera, a fare da padrona è stata la musica. Alla chiesa museo di San Francesco si è tenuto il concerto “Quinquaginta annos Veris dulcis in tempore”, realizzato nell’ambito delle celebrazioni dei 50 anni dei Menestrelli di Corciano. Nella suggestiva location i musicisti, diretti dal maestro Giovanni Brugnami, si sono cimentati in brani tratti dal “Codex Buranus”; ad accompagnare gli antichi strumenti anche immagini originali di archivio selezionate e montate da Lucio Zucchetti.

Piazza Coragino è stata invece palcoscenico del concerto che ha visto protagonisti Cristiano Arcelli (sax alto) e il Corciano Festival Jazz Ensemble composto da Pedro Spallati (sax tenore e clarinetto), Andrea Angeloni (trombone), Alessio Capobianco (chitarra elettrica), Alessandro Bossi (basso) e Dario Rossi (batteria). Nell’aria musiche del maestro Arcelli, Duke Ellington e Thelonious Monk.

Oggi (17 agosto), dopo l’apertura della caratteristica Taverna del Duca alle 20, gran chiusura in piazza Doni alle 21.30 con “Amargura”,progetto di Elena Ledda che si esibirà accompagnata dalle note della Corciano Festival Orchestra Lab, di Mauro Palmas (mandola e liuto), il tutto arricchito dalla partecipazione straordinaria di Gabriele Mirabassi (clarinetto) e la direzione del maestro Alessandro Celardi (evento a pagamento, prenotazione 075 5188255 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19).

La 61esima edizione dell’Agosto Corcianese è organizzata dall’associazione Turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo BCC Iccrea e di numerose realtà imprenditoriali.

Sito ufficiale www.prolococorciano.it

(2)