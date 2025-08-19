Bastia Umbra, 19 agosto 2025 – A Bastia Umbra la situazione di Via della Piscina Eden Rock è ormai insostenibile: l’asfalto, gravemente deformato dalle radici dei pini che costeggiano la carreggiata, ha reso la strada pericolosa e difficilmente praticabile.

Le profonde irregolarità del manto stradale – scrivono in una nota i Consiglieri Comunali Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa di Civica per Bastia- mettono a rischio la circolazione di auto, motocicli e biciclette, oltre a costituire una seria minaccia per la sicurezza dei pedoni.

Questa via rappresenta un collegamento strategico con uno dei poli commerciali più rilevanti della città. Le attuali condizioni non sono soltanto un disagio per residenti e utenti, ma un ostacolo alla fruibilità e all’accessibilità di un’area vitale per l’economia locale.

Chiediamo che l’Amministrazione intervenga con urgenza per ripristinare condizioni di sicurezza e percorribilità, valutando anche soluzioni progettuali che consentano di salvaguardare i pini esistenti, ad esempio attraverso l’utilizzo della porzione di strada oggi destinata a parcheggio.

Non è ammissibile che una strada di tale importanza versi in uno stato di degrado così avanzato, esponendo quotidianamente cittadini e veicoli a rischi concreti.

Ci auspichiamo che l’Amministrazione assegni a questa emergenza la massima priorità, dimostrando con i fatti di voler tutelare la sicurezza, la vivibilità e il patrimonio verde della nostra città.

