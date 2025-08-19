Domani, 20 agosto, una serata suggestiva di sport, arte e spettacolo

Cascia, 19 agosto 2025 – Cascia si avvicina a uno degli eventi più attesi dell’estate: il Gran Galà Equestre, in programma domani, mercoledì 20 agosto, presso il Parcheggio di Porta Orientale. Una serata suggestiva che unirà sport, arte e spettacolo, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile nel segno della tradizione e della passione per il mondo equestre.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni e sulla scia dell’entusiasmo generato dal Premio Senofonte, ricevuto lo scorso anno nella categoria “Cavalli tra la gente”, l’appuntamento si riconferma come un punto fermo del calendario estivo della città, capace di richiamare a Cascia visitatori da tutta Italia.

Sul palcoscenico andranno in scena 11 numeri diversi, che vedranno protagonisti campioni nazionali e internazionali in grado di emozionare con performance di eleganza, tecnica e spettacolarità. Ospite d’eccezione della serata sarà Clémence Faivre, icona mondiale dell’arte equestre, che con il suo stile unico e la straordinaria armonia con il cavallo regalerà momenti di grande suggestione. Il Gran Galà Equestre di Cascia si conferma così un evento imperdibile, in grado di coniugare sport e intrattenimento in un’atmosfera magica che solo la cornice della città sa offrire.

I biglietti per le tribune sono già sold out, ma lo spettacolo potrà comunque essere seguito in piedi in un’area dedicata, pensata per accogliere chi non fosse riuscito ad acquistare il ticket in tempo.

Si ricorda alla stampa – sempre invitata a partecipare – che sarà necessario accreditarsi inviando una mail a ufficio.stampa@comune.cascia.pg.it. I giornalisti avranno a disposizione un’area riservata e ingresso gratuito.

(2)