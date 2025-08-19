Rassegna nata per promuovere e tutelare gli studi di storia locale

Tuoro, 19 agosto 2025 – Dal 21 al 24 agosto Tuoro ospita la manifestazione TARSMINASS Genius Loci.

Rassegna culturale nata allo scopo di promuovere e tutelare gli studi di storia locale, senza limiti territoriali né temporali, dando la priorità a piccole storie dimenticate o inedite nonché voce agli studi, non certo meno rigorosi e “spettacolari”, di ricercatori fuori dei canali istituzionali della ricerca storica accademica.

Saggistica, narrativa, racconti, spettacoli teatrali, musica potranno tutti trovare spazio nell’ambito degli incontri di TARSMINASS Genius Loci.

“Il Genius – spiegano i promotori – era uno Spirito, buono o cattivo, che nella mitologia pagana presiedeva al destino degli uomini, e anche lo Spirito che aveva sotto la sua protezione una città, un popolo, una nazione. Ogni comunità, ogni gente, ogni luogo (Genius loci) avevano il proprio genius. Tarsminass è il nome etrusco del Lago Trasimeno (origine Tabula cortoniensis)”.

TARSMINASS Genius Loci nasce dalla collaborazione fra ComunicArea a.p.s. e la comunità di Tuoro sul Trasimeno attraverso il supporto dell’Amministrazione Comunale, la Pro Loco e la Biblioteca Comunale.

Gli incontri si terranno presso il Parco del Rondò nel centro storico di Tuoro S/T.

IL PROGRAMMA:

Giovedì 21 agosto ore 21 Lord Byron un poeta romantico al Trasimeno

Letture tratte da “Il pellegrinaggio del giovane Aroldo”

Accompagnamento musicale: Soprano Ester Sagripanti, Tenore Alessandro Zucchetti, Piano Stefano Ragni. A cura di A.GI.MUS. Perugia

Venerdì 22 agosto

Ore 18 Le Tavole di Gubbio e l’età preromana – Augusto Ancillotti e Romolo Cerri

Ore 21 Arte e Scienza nella descrizione della Terra – Vita e opere di Bartolomeo Borghi

Ermanno Gambini e Francesco Girolmoni dialogano con Vanni Ruggeri

Sabato 23 agosto

Ore 18 Pazzia a Montebuono – Stefano Fabei dialoga con Mario Squadroni

Ore 21 Il Tavolo del Sergente – Vincenzo e Piergiorgio Merlo

Interverranno via web Caterina Balivo e Paolo Brosio

Domenica 24 agosto

Ore 17.30 Ascanio della Corgna – Gianfranco Cialini e Stefano Fabei

a seguire Voci dal Rinascimento – Concerto di chiusura a cura di A.GI.MUS. Perugia

