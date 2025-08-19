Gualdo Tadino, 19 agosto 2025 – Il Trofeo Andrea Cardinali, storica competizione estiva tra arcieri e fiondatori delle quattro porte si è conclusa con riconferme e interessanti novità, in vista del Palio San Michele Arcangelo, ovvero i Giochi de le Porte del prossimo 26, 27 e 28 settembre 2025. (Nella foto gli arcieri senior)

Nonostante la pioggia che ha ritardato le fasi eliminatorie del pomeriggio, la serata si è svolta in una bella cornice di pubblico, non solo di portaioli, ma anche di turisti che in questi giorni di vacanza hanno scelto la città di Gualdo Tadino come propria meta.

Il Presidente dell’Ente Giochi de le Porte Christian Severini ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile tale evento:” Il Trofeo Cardinali non è solo una gara: è il segno concreto della passione, dell’impegno e dello spirito di appartenenza che anima la nostra comunità. Continuiamo a custodire e far crescere questa grande eredità e ci diamo appuntamento ai prossimi eventi, primo fra tutti, il Convivium Epulonis del 5 settembre 2025”

Queste le classifiche finali per categorie:

Trofeo Cardinali 2025

Under fionda

1 Loris Cani San Facondino

2 Mattia Shahini San Facondino

3 Simone Farabi San Benedetto

4 Jacopo Ceccarelli San Donato

(4)