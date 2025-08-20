Foligno, 20 agosto 2025 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di contrasto al traffico di droga, hanno arrestato nella flagranza di reato un 25enne, albanese, incensurato, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, infatti, nel corso di un servizio preventivo, hanno fermato in un posto di controllo un ragazzo, lungo via Pietro Gori in Foligno, il quale, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 51 ovuli di cocaina (totale di 32 g) occultati all’interno dell’autovettura a noleggio a lui in uso e sottoposti a sequestro.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto per la suddetta ipotesi di reato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato collocato presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Foligno, in attesa della celebrazione del rito direttissimo all’esito del quale l’arresto è stato convalidato.

L’Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura spoletina, mantiene costantemente elevata l’attenzione rispetto al fenomeno dello spaccio e consumo di stupefacenti, specialmente quando coinvolge soggetti delle più giovani fasce d’età.

Il soggetto, allo stato attuale delle indagini, si presume innocente.

