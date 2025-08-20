Dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

Sellano, 20 agosto 2025 – Sembra un sussurro portato dal vento, una corda tesa tra i monti. E invece è ferro, acciaio e visione: 517 metri di adrenalina sospesi a 175 di altezza, il ponte tibetano più alto d’Europa, gettato sopra il fiume Vigi. Un cammino discontinuo di 1.023 gradini che trasforma ogni passo in battito, ogni respiro in vertigine.

Non basta il coraggio: serve fiducia, serve la voglia di misurarsi con sé stessi. Perché il ponte tibetano di Sellano non è solo un’impresa ingegneristica: è una prova dell’anima.

Lo si incontra lì, nel cuore della Valnerina, tra boschi che odorano di resina e leggenda, appeso come un filo di luce fra due versanti. Da un lato Sellano, borgo che il terremoto del ’97 e del 2016 aveva ferito ma non piegato; dall’altro Montesanto, che sembrava destinato all’oblio e che oggi ritrova vita grazie a questa sfida sospesa. Inaugurato il 23 giugno 2024, è diventato in pochi mesi un magnete turistico: 56 mila ingressi in un anno e oltre 100 mila presenze sul territorio, un fiume di persone attratte da un’emozione unica.

Un ponte che rilancia un territorio

«Non è un intervento impattante, ma un’opera naturalistica che guarda avanti» racconta il sindaco Attilio Gubbiotti. «Il nostro obiettivo è contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi umbri puntando su un turismo sostenibile».

E Sellano non si ferma qui: dal ponte è partita anche una nuova stagione di cicloturismo, trekking e attività outdoor, con la natura come protagonista assoluta. «I sentieri, le acque, le radici culturali sono la nostra forza» aggiunge il primo cittadino.

Accanto all’amministrazione c’è la visione di Paolo Borroi, destination manager trentino che ha già trasformato altre località in modelli di turismo innovativo. A Sellano, la sua esperienza ha tracciato la strada di una rinascita possibile.

Il brivido del primo passo

Il tempo medio per attraversare il ponte è di 45 minuti. Ma la vera sfida sono i primi cinque passi. Lo strapiombo, il vuoto che si apre sotto le grate, il vento che s’infila tra i capelli e scuote le corde: è lì che si decide se continuare o arrendersi. «Bisogna guardare avanti, non pensare a dove porta la strada» dicono gli operatori. E chi resiste scopre presto che quella paura iniziale diventa leggerezza.

La nostra prova lo conferma. Casco, guanti e imbracatura: più che protezione, rito d’iniziazione. Poi il silenzio irreale, rotto solo dal clangore ritmico dei moschettoni. Ogni metro è conquista, ogni sguardo in basso è sfida. C’è chi avanza piano, chi ride nervosamente, chi fotografa per imprigionare il coraggio. E quando si mette piede sull’altra sponda, qualcosa è cambiato per sempre.

Le voci del ponte

Sul bus navetta che riporta i visitatori a Sellano, le emozioni diventano racconti. Una donna sulla sessantina confida: «Mio marito si è fermato, ma io… io dovevo farlo. Per me. Per dimostrare che sono ancora viva».

Un ragazzo romano ride mostrando il video su Instagram: «Ho fatto tremare tutti i follower, ma lì sopra ho avuto paura vera. Bella però, quella paura».

Due turisti olandesi sorridono: «Very impressive. Non è solo sport, è emozione».

Il borgo che rinasce

Sellano, meno di mille abitanti alle porte della Valnerina, ha scommesso su un’opera capace di sfidare il tempo, la geografia e il destino. Le strutture ricettive registrano nuovi flussi, i giovani tornano a lavorare, qualcuno già parla di “effetto Sellano”, un modello da esportare.

E intanto il ponte resta lì, immobile nel vento, a sorvegliare la valle. Simbolo di un’umanità che non si arrende, che sa trasformare la paura in slancio. Perché a Sellano si arriva per attraversare un ponte, ma si riparte con molto di più: il silenzio dei monti, il tremore del primo passo e la forza di andare oltre.

(11)