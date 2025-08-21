Dal 24 al 31 agosto prossimi è in programma la settima edizione del festival della commedia all’italiana. Quest’anno il premio alla regia andrà a Christian Filippi

Bevagna, 21 agosto 2025 – Bevagna non dimentica uno dei suoi concittadini più illustri. Stiamo parlando del famosissimo regista Mario Mattoli, che verrà nuovamente ricordato attraverso Comiciak, il festival della commedia all’italiana giunto quest’anno alla sua settima edizione. (Nella foto, Christian Filippi)

In 32 anni di carriera, il regista scomparso nel 1980 ha messo la firma su ben 84 lungometraggi, riuscendo a mettere in luce il talento di attori come Erminio Macario e Totò, realizzando film come Miseria e nobiltà.

Tra i padri della commedia all’italiana, Mario Mattoli verrà nuovamente celebrato attraverso l’approfondimento e la scoperta della commedia cinematografica, quella vera, capace di far riflettere con un sorriso. Comiciak si svolgerà a Bevagna dal 24 al 31 agosto con eventi, proiezioni e ospiti: appuntamenti che permetteranno di conoscere da vicino la commedia da Mario Mattoli ai nostri giorni.

Inaugurazione in ricordo del regista domenica 24 agosto alle 17,30 all’auditorium di Santa Maria Laurentia in compagnia di Anastasia Cariani, mentre domenica 31 agosto al lago Aiso l’associazione Eteria proporrà “La panchina dei libri”, incontri con autori a chilometro zero. Momento clou sarà, sempre domenica 31 agosto (auditorium Santa Maria Laurentia, ore 18,30), la consegna del “Premio alla regia Mario Mattoli”, che quest’anno andrà a Christian Filippi.

Alle 21,30 si svolgerà inoltre la proiezione del suo film “Il mio compleanno” in piazza Filippo Silvestri. E proprio le proiezioni saranno parte integrante del programma: da martedì 26 agosto il “Cinema in piazza” proporrà la visione con ingresso libero di una pellicola ogni sera. Tra i film in programmazione “Un mondo a parte” di Riccardo Milani (mercoledì 27 agosto ore 21,30 piazza Filippo Silvestri), “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi (giovedì 28 agosto ore 21,30 piazza Filippo Silvestri) e “Il ragazzo dai pantaloni rosa” (sabato 30 agosto ore 21,30 auditorium Santa Maria Laurentia) alla presenza dell’attrice Sara Ciocca.

Nel corso degli anni il “Premio Mario Mattoli” è stato assegnato a personaggi del calibro di Luca Verdone, Pippo Franco ed Enrico Vanzina, così come sono stati premiati Pupi Avati e Luca Manfredi. Comiciak è realizzato anche con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini (AS 2.1 nell’ambito del Csr per l’Umbria 2023/2027 intervento SRG 06), della Regione Umbra e della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.

