Foligno, 21 agosto 2025 – Un ritorno a casa trasformato in tragedia. Giovedì mattina, a Foligno, lungo via Colle Scandolaro, nella frazione di Sant’Eraclio, la vita di Elena Zucchini, 49 anni, si è spezzata in un drammatico incidente stradale.

Elena, residente in Brianza ma profondamente legata alla sua città d’origine, stava tornando verso l’abitazione di famiglia dopo alcune commissioni. Alla guida del suo piccolo suv, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Prima un urto di striscio contro un ulivo, poi lo schianto violentissimo contro un albero ad alto fusto.

Le ferite riportate sono apparse subito gravi. Quando i sanitari del 118 sono arrivati, la donna era ancora cosciente. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni Battista, è stata sottoposta a un intervento chirurgico disperato. Ma il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo, lasciando sgomenti familiari e amici.

Sul posto, gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi. L’auto è stata sequestrata e la relazione sull’accaduto verrà trasmessa all’autorità giudiziaria.

Con la morte di Elena, il bilancio delle vittime sulle strade umbre dall’inizio dell’anno sale a 19, una scia di sangue che continua a segnare il territorio. (Foto di repertorio)

