La rievocazione romana sta richiamando appassionati da ogni parte d’Italia. Intenso il programma di appuntamenti tra cortei, antiche competizioni, spettacoli, cultura, archeologia e i sapori del cuoco Apicio

Spello, 21 agosto 2025 – Weekend di chiusura per la rievocazione HISPELLVM che vivrà sabato 23 agosto, ore 22, uno dei suoi momenti più coinvolgenti.

Nel finale di un’edizione che nonostante il maltempo ha fatto registrare numeri importanti, l’attesa è tutta per la “Disfida delle Bighe con Lancio del Pilum” – il pilum è una lancia d’assalto scagliata in corsa contro un bersaglio – che nel campo di gara allestito nell’area del Parcheggio Le Querce in via della Liberazione, vedrà in lizza i Municipia di Hispellvm, Tuoro Sul Trasimeno, Sassoferrato, Scheggia e Pascelupo. Al vincitore andrà lo Stendardo della Vittoria, opera quest’anno del Maestro Elvio Marchionni, artista spellano di fama internazionale. Una sfida all’ultimo bersaglio che ha visto prevalere nelle ultime due edizioni il Municipium di Scheggia e Pascelupo.

Ma prima della gara la scena sarà tutta per il Corteo delle Gentes dei quattro Municipia con al seguito i Gladiatori Nova Bellatores ai quali si uniranno, in via eccezionale, personaggi, allegorie e teatranti del maestoso Corteo Storico annullato causa maltempo lo scorso giovedì. Alle 21.30 il corteggio prenderà avvio da Piazza della Repubblica per scendere al campo gara nella bellezza possente delle mura di età romana di via della Liberazione. Preludio al Corteo il concerto di musiche antiche della celebre Compagnia Lvdi Scaenici. In programma invece nell’arena della Disfida l’esibizione di una Vexillatio Legionaria, dei Gladiatori e lo spettacolo con danze acrobatiche e del fuoco del Duo Shape Company.

Ma a HISPELLVM il fine settimana porterà anche altro, ludi scaenici, conferenze, laboratori, l’antico mercato, legionari e gladiatori e ancora Taverna Imperatore, Taberna Vinaria, Taberna Flaminia e Popinae per una sosta gourmet.

Ma sabato e domenica saranno anche le giornate dei Castra, dove immergersi e partecipare alla vita e alle attività dei legionari di un accampamento romano. L’allestimento – via della Liberazione – è opera del gruppo nazionale di rievocazione storica Legio XXII PPF (Primigenia Pia Fidelis), nato a Spello tredici anni fa perché spellano fu uno dei centurioni di primo piano di questa Legio. Nel Castra anche la Legio I TAVRVS di Tuoro sul Trasimeno e la Legio Tertia Augusta di Roma. A poca distanza l’Accampamento Gladiatorio di via della Liberazione sulle sostruzioni del Foro romano. In entrambi la possibilità, per due intensi giorni, 23 e 24 agosto, di prender parte a laboratori e tavoli didattici. Anche Piazza della Repubblica accoglierà i gladiatori che offriranno uno spettacolare spaccato di esercitazioni e allenamenti a cura dell’Associazione Nova Bellatores.

Grande attesa pure per l’arrivo nell’antico Foro, oggi Piazza della Repubblica, dei banchi del mercato romano dove trovare nel fine settimana arti e mestieri, laboratori, giocolieri, musici e prodotti da acquistare (10-12.30/16.30-18). Bellezza femminile invece protagonista domenica 24 – ore 11 Atrio Sala della Volta Piazza della Repubblica -, della “Toeletta di una matrona” affidata alla ornatio con l’ancella pettinatrice (ornatrix) e le cosmetae, schiave addette alla cosmesi. Evento a cura di S.P.Q.R. APS.

Il sipario calerà su HISPELLVM 2025 con il suggestivo rito propiziatorio del fuoco all’insegna di amore e buona fortuna nell’incanto senza tempo delle Torri di Properzio e Porta Venere.

Per il programma completo www.hispellum.eu. Notizie anche sulle pagine social.

