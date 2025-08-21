dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

Montefalco, 21 agosto 2025 – Montefalco ha vissuto ancora una volta la magia del suo appuntamento più atteso: la Corsa dei Bovi, la rievocazione storica che ogni 19 agosto accende l’Agosto Montefalchese, assegnando il Falco d’Oro.

Sotto il motto antico “In hoc signo vinces”, il Quartiere di San Fortunato ha scritto un’altra pagina gloriosa. Vittoria nella corsa, vittoria nel Palio: il palmarès si allunga, confermando una supremazia costruita con lavoro e passione. «Questa vittoria è il frutto dell’impegno di un anno intero – spiega il Priore Simone Tordoni – giostratori, atleti, tamburini, sbandieratori, balestrieri non si fermano mai».

Il protagonista assoluto ha un nome: Nicolino, toro di razza chianina da 490 chili, che ha sbaragliato in finale Cantonà del Quartiere Sant’Agostino (442 kg). La sua falcata aggressiva e la calma glaciale ma grintosa al momento giusto hanno trasformato il campo in un’arena di emozioni: Nicolino sul dosso ha messo il turbo e superato il suo avversario.

Sul podio, dietro San Fortunato e Sant’Agostino, si è piazzato San Francesco con Brio (428 kg), mentre ultimo è finito San Bartolomeo con Costa (468 kg), nervoso e impaziente al punto da trascinare più volte i giostratori fuori pista prima della partenza. Non a caso, anticamente, la competizione era chiamata “jostra strana”, proprio per l’indole indomabile dei protagonisti.

L’edizione 2025 è entrata nella storia anche per la velocità: i 195 metri della pista, coperta per sicurezza da sabbia al silicio, sono stati percorsi da tutti i tori sotto i 30 secondi. Nicolino ha fatto registrare tre tempi da record: 27”20, 25”35 e 26”43, conquistando anche il premio speciale di più veloce in assoluto.

Dietro il suo successo c’è la dedizione dello stalliere Marcello Sonno, emozionato fino alle lacrime: «È un toro chianino, scelto con cura nella stalla di Massimo Capezzali, a Castel Ritaldi. Sin dalla nascita è stato docile e in questi mesi ha imparato a riconoscere voce e odore dei giostratori». Ma il destino di Nicolino è tutt’altro che segnato: resterà nella stalla, libero nel suo box 4×4, fino a raggiungere i 9 quintali.

Il sindaco Alfredo Gentili ha celebrato il lavoro dei Quartieri e la passione popolare: «Questa festa è storia viva, è la nostra identità. Il Palio e il Falco d’Oro sono tributo alla comunità».

Ad applaudire in tribuna, tra un boato e l’altro, anche ospiti d’eccezione: l’ex olimpionica di Spoleto, la farfalla Agnese Duranti, e la giovanissima attrice Anna Mangiacavallo, reduce dal set del nuovo film di Francesca Comencini.

Montefalco, ancora una volta, ha gridato al mondo la sua forza: una tradizione che sa unire, emozionare e infiammare l’anima di un popolo.

