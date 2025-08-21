Vallo di Nera, 21 agosto 2025 – C’è un piccolo borgo incastonato nel cuore dell’Umbria che, con le sole contravvenzioni stradali, riesce a incassare più di molte grandi città italiane.

Si tratta di Vallo di Nera, poco più di 300 anime, che nel triennio 2023-2025 ha messo a bilancio ben 673 euro di multe pro capite. Numeri che lo piazzano all’ottavo posto della graduatoria nazionale elaborata da Veronica Potenza per il Centro studi degli enti locali.

Il paragone è eloquente: Firenze, tra le metropoli quella con il valore pro capite più alto, si ferma a 170 euro; Milano a 149.

A fare la fortuna delle casse comunali di Vallo di Nera è l’autovelox sulla statale Tre Valli, installato nei pressi di un incrocio che conduce a servizi pubblici. Un occhio elettronico che, nel triennio, ha fruttato circa 266 mila euro. E a finire nel mirino non sono certo i residenti, ben consapevoli della sua presenza, ma soprattutto turisti e viaggiatori di passaggio.

Non è un caso che a dominare la classifica nazionale siano quasi sempre i piccoli comuni turistici, dove il traffico stagionale si concentra in pochi chilometri. In vetta c’è Colle Santa Lucia (Belluno): meno di 300 abitanti, ma un gettito pro capite da record, 2.154 euro, grazie ai flussi sulle Dolomiti. Qui, solo nel 2025, le multe hanno portato nelle casse del Comune 745 mila euro.

Sul podio anche Carrodano (La Spezia), con 1.750 euro pro capite per i suoi 450 abitanti, e Rocca Pia (L’Aquila), meno di 200 residenti e ben 1.581 euro pro capite di sanzioni.

Il caso di Vallo di Nera è dunque l’ennesima conferma: non servono metropoli per fare cassa con le multe, basta un autovelox piazzato al posto giusto.

