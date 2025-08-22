Sospensione della licenza nei confronti di due cittadini extracomunitari (originari del Bangladesh e della Nigeria) per somministrazione di generi alimentari e bevande alcoliche

Terni, 22 agosto 2025 – Nella giornata di ieri, il Questore della Provincia di Terni ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, nei confronti di due cittadini extracomunitari (originari del Bangladesh e della Nigeria) titolari, rispettivamente, di un’attività commerciale in via Cavour e in Corso Vecchio di rivendita e/o somministrazione di generi alimentari e bevande alcoliche (c.d mini market).

I provvedimenti sono stati emessi all’esito dei controlli eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato (Volanti e Squadra amministrativa) e della Polizia locale nel corso dei servizi straordinari del territorio organizzati dal Questore Abenante nel fine settimana per garantire una movida sicura.

Durante questi servizi, gli agenti hanno riscontrato che nell’esercizio di via Cavour erano state somministrate bevande alcoliche a due minorenni. Poiché già in passato il locale era stato chiuso con la stessa motivazione per quindici giorni, questa volta il provvedimento ha disposto la sospensione della licenza per 30 gg.

L’esercizio al minuto di Corso Vecchio, zona recentemente teatro di gravi episodi delittuosi, è stato invece chiuso per dieci giorni, a seguito dei controlli degli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, hanno permesso di accertare , oltre a varie infrazioni di carattere amministrativo, che il locale era diventato luogo di ritrovo di cittadini extracomunitari con diversi precedenti penali di vario tipo, quindi potenzialmente pericoloso per l’ordine, la sicurezza pubblica e la tranquillità dei residenti. Nel market sono stati eseguiti anche alcuni controlli con l’ausilio dell’ASL di Terni che hanno evidenziato altresì varie violazioni di carattere igienico-sanitarie.

Nel merito il Questore Abenante ha spiegato che i due provvedimenti di chiusura temporanea hanno una funzione preventiva poichè mirano a prevenire condotte e/o situazioni pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, quali la vendita di bevande alcoliche a minori o il ritrovo di cittadini extracomunitari dediti alla commissione di reati contro la persona, il patrimonio o riguardanti gli stupefacenti.

