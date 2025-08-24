Parole, musica e vino per un viaggio dantesco tra arte e territorio

Montefalco, 24 agosto 2025 La Pro Loco Montefalco, in collaborazione con il Quartiere San Fortunato, presenta “Una serata in Purgatorio”, recital dedicato a Dante Alighieri, che si terrà venerdì 29 agosto alle ore 21.30 presso la suggestiva Taverna San Fortunato, nei giardini del Teatro San Filippo Neri.

Protagonisti della serata saranno il prof. Guglielmo Tini, voce narrante, e il Maestro Marco Scolastra al pianoforte, per un originale incontro tra poesia e musica, capace di dare nuova vita al cammino del Purgatorio dantesco. Un viaggio intenso tra versi e suoni, che invita a riflettere sull’animo umano, sulle sue fragilità e sul desiderio di riscatto.

L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Montefalco, del Consorzio Tutela Vini Montefalco e della Strada del Sagrantino, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.

Al termine del recital, il pubblico potrà partecipare a una degustazione di vini DOC e DOCG di Montefalco, per concludere la serata nel segno della cultura, del gusto e della convivialità.

Un evento da non perdere, dove arte, letteratura e territorio si incontrano in un’atmosfera unica.

