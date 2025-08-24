Terni, 24 agosto 2025 – Anche in questo fine settimana continuano gli articolati servizi straordinari di controllo del territorio- predisposti nel capoluogo ternano – nell’ottica di assicurare efficaci misure di contrasto alla criminalità diffusa, la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini e a contrasto del fenomeno della c.d. “malamovida”.

Se da un lato la vivacità dei locali, degli eventi e della vita notturna rappresenta polo di attrazione sociale, dell’altro il rispetto delle regole, il degrado, la spaccio delle sostanze stupefacenti e la criminalità comune sono l’obiettivo delle Forze di Polizia.

In tale cornice, nella serata di ieri 23 agosto e nel corso della nottata, con ordinanza del Questore di Terni, sono stati espletati servizi interforze “ad alto impatto“ con la partecipazione congiunta di Polizia di Stato (Questura di Terni e Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche), Arma dei Carabinieri (Comando ProvincialeTerni), Guardia di Finanza ( Comando Provinciale di Terni)- e Polizia Locale ( Terni).

Il servizio, articolato e capillare, è stato effettuato alla luce delle disposizioni ministeriali e prefettizie ( il Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto da S.E. il Prefetto di Terni, D.ssa Orlando Antonietta, è più volte intervenuto sull’argomento) ed è stato eseguito secondo uno schema “ a tenaglia” ovvero ha interessato, contestualmente, persone, veicoli e esercizi pubblici nei quartieri centrali- interessati dalla movida- e nei quartieri periferici- al fine di prevenire condotte illecite di varia natura.

Sono state impiegate complessivamente 7 pattuglie e 16 operatori, con ausilio unità cinofila ottenendo i seguenti risultati:

114 persone identificate di cui 43 extracomunitari;

4 posti di controllo;

2 violazioni al codice della strada;

2 violazione di ordinanza sindacale in materia illecita detenzione, asporto e consumazione di bevanda alcolica in vetro;

2 sanzione amministrativa per possesso di sostanze stupefacenti

Nei prossimi giorni saranno disposti altri servizi straordinari di controllo del territorio al fine di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e condotte delittuose di ogni natura, per garantire la sicurezza dei cittadini del capoluogo ternano.

