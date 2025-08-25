Gubbio, 25 agosto 2025 – Momenti di paura ieri pomeriggio a Parco Coppo, dove due nuclei familiari hanno perso l’orientamento lungo i sentieri boschivi.

In totale sette persone – tre adulti e quattro bambini – sono rimaste bloccate, in preda all’agitazione per l’arrivo del buio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, che hanno rapidamente individuato i gruppi e li hanno riaccompagnati in sicurezza alle loro auto. Alle operazioni hanno preso parte anche gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) e il personale sanitario del 118.

