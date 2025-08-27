Saranno recuperate nel prossimo autunno/inverno

SPELLO, 27 agosto 2025 – – I concerti di Cambio Festival previsti a Villa Fidelia nei giorni 29 e 30 agosto 2025 sono stati annullati in via precauzionale causa maltempo.

“Ci dispiace molto prendere questa decisione, ma non possiamo rischiare, visti i fenomeni meteorologici avversi e violenti che stanno imperversando anche nella nostra Regione”, comunica lo staff di Associazione Ponte Levatoio APS che organizza Cambio Festival, che anticipa come i due concerti – il 29 agosto con TrioRox ft Gianluca Petrella in Moods e il 30 agosto Matteo Chimenti Sextet con Seeds of Influence – saranno recuperati nel corso dell’edizione invernale della manifestazione, nel prossimo autunno/inverno in location ancora da decidere. Coloro che avevano acquistato il biglietto on line verranno raggiunti da una nota di Ticket Italia nella quale verrà comunicata la restituzione del prezzo pagato.

Di seguito le comunicazioni per i vari tipi di rimborso a seconda delle modalità di acquisto del biglietto

– Gli acquirenti che hanno acquistato i biglietti online tramite sito www.ticketitalia.com riceveranno in automatico il rimborso del prezzo facciale del biglietto, al netto cioè delle commissioni per l’acquisto online. Lo storno sul metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto avverrà entro 10 giorni lavorativi.

– Gli acquirenti che hanno acquistato i biglietti online tramite il sito www.ticketitalia.com e che HANNO EFFETTUATO L’ACQUISTO TRAMITE BONUS CULTURA (Carta del Docente e CarteCultura) dovranno inviare una mail a cambiofestival@gmail.com per avere istruzioni.

– Gli acquirenti che hanno acquistato preso il Botteghino del Festival, dovranno inviare una mail a cambiofestival@gmail.com per richiedere il rimborso entro il giorno 04/09/25.

